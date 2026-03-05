Secciones
EN VIVO Colapinto ya corre su primera práctica en el GP de Australia

Franco Colapinto, de Alpine. Franco Colapinto, de Alpine.

El piloto argentino iniciará su participación en la nueva temporada de la Fórmula 1 en el circuito de Albert Park, en Melbourne. Con entrenamientos desde hoy, desde 22.30, el fin de semana del Gran Premio de Australia tendrá su momento central el domingo a la 1 con la carrera.

Hace 1 Min
22:38 hs

Colapinto está cuarto

Colapinto marcó un tiempo 1:27.466, y está siendo superado por Russell, Bearman y Verstappen.

22:36 hs

Lindblad presenta problemas a la salida

El piloto de Red Bull Racing no pudo salir a la pista debido a que presentó algunos problemas su monoplaza.

22:35 hs

Piastri presenta problemas

El australiano tiene problemas con la potencia del monoplaza de McLaren y la competición dictaminó un virtual safety car.

22:32 hs

Empezó el primer entrenamiento en Australia

Ferrari y Audi salieron a la pista en Albert Park.

22:28 hs

Verstappen y Hamilton criticaron los cambios de la F1

La nueva era de la Fórmula 1 todavía no empezó y ya generó críticas de dos de sus máximas figuras. Max Verstappen y Lewis Hamilton cuestionaron los cambios reglamentarios que llegarán en 2026, especialmente el nuevo reparto de potencia entre combustión y electricidad, que pasará de un 80/20 a un 50/50. Hamilton advirtió que los pilotos tendrán dificultades para recuperar energía de la batería y que eso obligará a bajar marchas para generar potencia extra, mientras que Verstappen fue todavía más duro tras probar su nuevo Red Bull: “Conducirlos no es muy divertido. Se parece más a la Fórmula E con esteroides”, lanzó el tetracampeón neerlandés. Ambos coincidieron en que los autos exigirán más gestión que conducción, aunque reconocieron que el reglamento será igual para todos.

22:12 hs

Varrone fue 14° en el entrenamiento

El bonaerense Nicolás Varrone finalizó 14° en el primer entrenamiento de la Fórmula 2 en Melbourne, en una sesión muy apretada en la antesala del Gran Premio de Australia de Fórmula 1. El piloto argentino quedó a 1,2 segundos del mejor tiempo, que fue marcado por el francés Gabriele Minì (MP Motorsport), integrante de la Academia Alpine, con un registro de 1:29.137. La práctica también tuvo un incidente: el debutante Colton Herta, que llegó desde la IndyCar de la mano de Cadillac, protagonizó un trompo durante la sesión.

22:10 hs

Susto en Melbourne: motor incendiado de Colnaghi

El inicio del fin de semana en Melbourne dejó una imagen impactante para el joven Mattia Colnaghi. El piloto ítalo-argentino de 17 años no pudo completar la primera práctica libre de la Fórmula 3 luego de que el motor de su monoplaza se incendiara en plena recta del circuito de Albert Park.

Cuando restaban apenas seis minutos para el final de la única sesión de entrenamientos del Gran Premio de Australia, del auto de Colnaghi comenzaron a salir enormes llamaradas desde la parte trasera. El fuego se originó en el motor Mecachrome V6 que utilizan todos los autos de la categoría, lo que obligó a detener la tanda con bandera roja.

A pesar de la espectacularidad del incidente, el piloto no sufrió consecuencias físicas y pudo salir rápidamente del vehículo. Antes del problema mecánico había logrado registrar tiempos que lo ubicaban en el 15° puesto de la sesión.

El episodio generó preocupación en el paddock y ahora el equipo deberá trabajar contrarreloj para dejar el auto en condiciones de cara a la clasificación en Melbourne. Para Colnaghi, que compite con licencia argentina, el objetivo será recuperar terreno en un fin de semana que empezó con un susto inesperado.

Susto en Melbourne: motor incendiado de Colnaghi

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto comenzará su actividad en la temporada de Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia, la primera cita del calendario 2026. La acción en el circuito de Albert Park se pondrá en marcha para el argentino este jueves a las 22.30 (hora de Argentina) con la primera sesión de prácticas libres. El cronograma continuará el viernes con el segundo entrenamiento desde las 2 y el tercero a las 22.30, mientras que la clasificación se disputará el sábado entre las 2 y las 3. La carrera, prevista para el domingo a la 1, se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports.

