EN VIVO Colapinto inicia la temporada de F-1 en el GP de Australia

Franco Colapinto comenzará su actividad en la temporada de Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia, la primera cita del calendario 2026. La acción en el circuito de Albert Park se pondrá en marcha para el argentino este jueves a las 22.30 (hora de Argentina) con la primera sesión de prácticas libres. El cronograma continuará el viernes con el segundo entrenamiento desde las 2 y el tercero a las 22.30, mientras que la clasificación se disputará el sábado entre las 2 y las 3. La carrera, prevista para el domingo a la 1, se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports.