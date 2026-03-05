EN VIVO Guerra en Medio Oriente: Israel habría asesinado al líder de Hamás en Líbano

09:07 hs

Explosiones en Catar, Baréin y Arabia

Catar es blanco de un "ataque con misiles" que sus sistemas de defensa "intentan interceptar", anunció el Ministerio de Defensa poco después de que se escucharan fuertes explosiones en la capital, Doha. Periodistas de AFP también escucharon explosiones sobre la capital de Baréin, Manama.

En Arabia Saudita, tres misiles y varios drones fueron interceptados, indicó el Ministerio de Defensa en X.

En Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, seis trabajadores extranjeros resultaron heridos en una zona industrial por la caída de restos de un dron interceptado, informaron el jueves las autoridades del emirato del Golfo.