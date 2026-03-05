Secciones
EN VIVO Guerra en Medio Oriente: Israel habría asesinado al líder de Hamás en Líbano

DUBAI. El centro económico y turístico de Emiratos Árabes Unidos sufrió los bombardeos de parte de Irán. DUBAI. El centro económico y turístico de Emiratos Árabes Unidos sufrió los bombardeos de parte de Irán. FOTO TOMADA DE BBC.COM

Irán atacó Kurdistán mientras que China pidió a sus refinerías suspender las exportaciones de combustible.

Hace 13 Min
09:11 hs

Explosión en petrolero en Kuwait

Un petrolero fue alcanzado por una "gran explosión" en aguas frente a Kuwait, lo que provocó un derrame de crudo, informó este jueves la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

09:09 hs

Irán acusa a Estados Unidos e Israel de ataques "deliberados" a civiles

"Nuestro pueblo está siendo brutalmente masacrado mientras los agresores apuntan deliberadamente a zonas civiles y a cualquier lugar que crean que causará el máximo sufrimiento y pérdidas humanas", afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baqai, en X.

09:07 hs

Explosiones en Catar, Baréin y Arabia

Catar es blanco de un "ataque con misiles" que sus sistemas de defensa "intentan interceptar", anunció el Ministerio de Defensa poco después de que se escucharan fuertes explosiones en la capital, Doha. Periodistas de AFP también escucharon explosiones sobre la capital de Baréin, Manama.

En Arabia Saudita, tres misiles y varios drones fueron interceptados, indicó el Ministerio de Defensa en X.

En Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, seis trabajadores extranjeros resultaron heridos en una zona industrial por la caída de restos de un dron interceptado, informaron el jueves las autoridades del emirato del Golfo.

07:41 hs

Trump recibió el apoyo del Senado

El Senado estadounidense rechazó este miércoles limitar los poderes del presidente Donald Trump en la guerra contra Irán.

07:30 hs

Israel y EEUU intensifican la ofensiva contra Irán y Hezbollah en el sexto día del conflicto

Israel y EEUU intensifican la ofensiva contra Irán y Hezbollah en el sexto día del conflicto

Las fuerzas israelíes bombardearon instalaciones del grupo terrorista en Beirut y destruyeron infraestructura militar iraní. Washington mantiene operativos a sus portaaviones en el Mediterráneo y afirma que presiona al régimen iraní desde el mar.

07:29 hs

La OTAN interceptó un misil iraní sobre Turquía

Washington calificó de "inaceptables" los ataques contra la soberanía de Turquía, después de que la OTAN interceptara un misil lanzado desde Irán que se acercaba a su espacio aéreo.

Según un funcionario turco, este proyectil "tenía como objetivo una base militar" en Chipre, pero "se desvió" de su trayectoria.

07:16 hs

España desmiente que ayudará a Washington en su ofensiva contra Irán

El gobierno español desmintió "categóricamente" cualquier intención de colaborar con Washington. Poco antes, la Casa Blanca había anunciado que Madrid finalmente "cooperaría" en su ofensiva contra Irán, al permitirle utilizar dos bases militares en su territorio.

Lo que tenés que saber

La tensión en Medio Oriente no se detiene y en el sexto día de bombardeos, las agresiones militares no cesan sobre Líbano, Irán, Israel y Arabia Saudita. La producción y transporte de petróleo mantiene en vilo al mundo. Las bolsas internacionales se derrumban.  

Temas Guerra en Medio Oriente IránTeheránIsraelOrganización del Tratado del Atlántico NorteLíbanoChipreTurquíaArabia Saudí
