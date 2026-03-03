Secciones
EN VIVO: Atlético Tucumán recibe a Racing por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026

ESTADIO LISTO. El Decano será local en el duelo ante Racing y buscará sumar de a tres en su casa. ESTADIO LISTO. El "Decano" será local en el duelo ante Racing y buscará sumar de a tres en su casa. ./X @ATOficial

Con Ramiro Gónzalez como DT interino, el "Decano" buscará su segunda victoria en el campeonato frente a una "Academia" golpeada. Transmite TNT Sports.

Hace 1 Hs

Atlético Tucumán vive horas de transición y esta noche tendrá una prueba exigente en el José Fierro. El “Decano” recibirá a Racing desde las 21.15 en medio de un cambio de ciclo. Julio César Falcioni ya está en la provincia y observará el partido desde el estadio, pero recién el miércoles firmará su contrato y asumirá formalmente como entrenador del equipo.

Mientras tanto, el plantel será dirigido de manera interina por Ramiro González, técnico de la Reserva, quien tendrá su debut al frente del primer equipo tras la salida de Hugo Colace luego de la derrota ante Belgrano. Enfrente estará un Racing que llega con bajas importantes, entre ellas la de Adrián “Maravilla” Martínez, pero que se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación, en un duelo que puede marcar el pulso del cierre de esta etapa de transición para Atlético.

