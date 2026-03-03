EN VIVO: Atlético Tucumán pierde 2-0 contra Racing por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026
Gol de Racing
Duván Vergara volvió a aparecer y marcó su segundo tanto de la noche para ampliar la ventaja de la “Academia”.
Más cambios en Atlético
Ramiro González vuelve a mover el banco. Ingresan Manuel Brondo y Franco Nicola, mientras que salen Carlos Abeldaño y Luciano Vallejo.
Estuvo cerca el "Decano"
Abeldaño encaró solo hacia el arco rival y parecía quedar mano a mano, pero los centrales de Racing realizaron un gran cierre defensivo y lograron quitarle la pelota justo a tiempo.
Doble variante en el "Decano"
Ingresan Ezequiel Ham y Nicolás Laméndola, mientras que dejan la cancha Javier Domínguez y Renzo Tesuri.
Primer cambio en Atlético
Se retira Martín Benítez y en su lugar ingresa Lautaro Godoy.
Ocasión desperdiciada
Tesuri quedó cara a cara con el arco tras una gran acción ofensiva, pero definió desviado cuando tenía el gol prácticamente servido. Atlético dejó pasar una chance clarísima para empatar.
Comenzó el segundo tiempo
Final del primer tiempo
¡Que cerca estuvo Atlético!
Renzo Tesuri sacó un potente remate por el sector derecho que se estrelló contra el palo. En el rebote, Abeldaño capturó la pelota dentro del área, pero Cambeses reaccionó rápido y evitó el empate.
Gol de Racing
Duván Vergara rompió el cero con una gran acción individual. Encaró, se sacó la marca y definió con precisión para poner en ventaja a la “Academia”.
Segunda amarilla de la noche
Adrián Fernández vio la tarjeta luego de un golpe a Di Plácido.
Primer amonestado del encuentro
Carlos Abeldaño vio la tarjeta amarilla tras una falta sobre Franco Pardo.
Atlético controla el trámite
Racing no logra acercarse al área del “Decano” y el desarrollo del juego se concentra mayormente en campo visitante.
Remate de peligro
Leonel Di Plácido sacó un potente disparo desde fuera del área que llevaba muy buena dirección, pero Facundo Cambeses reaccionó con precisión y evitó la caída de su arco con una gran intervención.
¡Comenzó el partido!
El "11" de Atlético
ASÍ FORMA ATLÉTICO TUCUMÁN#VamosDecano #TorneoMercadoLibre Apertura pic.twitter.com/TByHsEv4uH— Atlético Tucumán (@ATOficial) March 3, 2026
La formación de Racing para enfrentar a Atlético
Lo que tenés que saber
Atlético Tucumán vive horas de transición y esta noche tendrá una prueba exigente en el José Fierro. El “Decano” recibirá a Racing desde las 21.15 en medio de un cambio de ciclo. Julio César Falcioni ya está en la provincia y observará el partido desde el estadio, pero recién el miércoles firmará su contrato y asumirá formalmente como entrenador del equipo.
Mientras tanto, el plantel será dirigido de manera interina por Ramiro González, técnico de la Reserva, quien tendrá su debut al frente del primer equipo tras la salida de Hugo Colace luego de la derrota ante Belgrano. Enfrente estará un Racing que llega con bajas importantes, entre ellas la de Adrián “Maravilla” Martínez, pero que se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación, en un duelo que puede marcar el pulso del cierre de esta etapa de transición para Atlético.