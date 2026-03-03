EN VIVO: Atlético Tucumán pierde 1-0 contra Racing por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026

Lo que tenés que saber

Atlético Tucumán vive horas de transición y esta noche tendrá una prueba exigente en el José Fierro. El “Decano” recibirá a Racing desde las 21.15 en medio de un cambio de ciclo. Julio César Falcioni ya está en la provincia y observará el partido desde el estadio, pero recién el miércoles firmará su contrato y asumirá formalmente como entrenador del equipo.

Mientras tanto, el plantel será dirigido de manera interina por Ramiro González, técnico de la Reserva, quien tendrá su debut al frente del primer equipo tras la salida de Hugo Colace luego de la derrota ante Belgrano. Enfrente estará un Racing que llega con bajas importantes, entre ellas la de Adrián “Maravilla” Martínez, pero que se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación, en un duelo que puede marcar el pulso del cierre de esta etapa de transición para Atlético.