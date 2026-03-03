Secciones
EN VIVO: Atlético Tucumán pierde 1-0 contra Racing por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026

DESAFÍO. Atlético Tucumán busca reaccionar ante Racing en el Monumental José Fierro DESAFÍO. Atlético Tucumán busca reaccionar ante Racing en el Monumental José Fierro LA GACETA / OSVALDO RIPOLL

Con Ramiro Gónzalez como DT interino, el "Decano" busca su segunda victoria en el campeonato frente a una "Academia" golpeada. Transmite TNT Sports.

Hace 8 Min
22:17 hs

Comenzó el segundo tiempo

22:02 hs

Final del primer tiempo

22:01 hs

¡Que cerca estuvo Atlético!

Renzo Tesuri sacó un potente remate por el sector derecho que se estrelló contra el palo. En el rebote, Abeldaño capturó la pelota dentro del área, pero Cambeses reaccionó rápido y evitó el empate.

21:50 hs

Gol de Racing

Duván Vergara rompió el cero con una gran acción individual. Encaró, se sacó la marca y definió con precisión para poner en ventaja a la “Academia”.

21:36 hs

Segunda amarilla de la noche

Adrián Fernández vio la tarjeta luego de un golpe a Di Plácido.

21:31 hs

Primer amonestado del encuentro

Carlos Abeldaño vio la tarjeta amarilla tras una falta sobre Franco Pardo.

21:30 hs

Atlético controla el trámite

Racing no logra acercarse al área del “Decano” y el desarrollo del juego se concentra mayormente en campo visitante.

21:23 hs

Remate de peligro

Leonel Di Plácido sacó un potente disparo desde fuera del área que llevaba muy buena dirección, pero Facundo Cambeses reaccionó con precisión y evitó la caída de su arco con una gran intervención.

21:14 hs

¡Comenzó el partido!

21:03 hs

El "11" de Atlético

21:02 hs

La formación de Racing para enfrentar a Atlético

Lo que tenés que saber

Atlético Tucumán vive horas de transición y esta noche tendrá una prueba exigente en el José Fierro. El “Decano” recibirá a Racing desde las 21.15 en medio de un cambio de ciclo. Julio César Falcioni ya está en la provincia y observará el partido desde el estadio, pero recién el miércoles firmará su contrato y asumirá formalmente como entrenador del equipo.

Mientras tanto, el plantel será dirigido de manera interina por Ramiro González, técnico de la Reserva, quien tendrá su debut al frente del primer equipo tras la salida de Hugo Colace luego de la derrota ante Belgrano. Enfrente estará un Racing que llega con bajas importantes, entre ellas la de Adrián “Maravilla” Martínez, pero que se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación, en un duelo que puede marcar el pulso del cierre de esta etapa de transición para Atlético.

TucumánRacing ClubLeandro DíazMartín BenítezLeonel Di PlácidoNicolás LaméndolaRenzo TesuriClub Atlético Tucumán
