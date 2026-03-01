San Martín de Tucumán empató 2-2 ante Deportivo Maipú en la fecha 3 de la Primera Nacional
Finalizó el partido
El encuentro terminó 2-2 en un partido de dos caras bien marcadas, con la etapa inicial dominada por el conjunto mendocino, que se fue al descanso con ventaja, mientras que el complemento tuvo dominio territorial y anímico del "Santo", que reaccionó a tiempo y logró rescatar un punto ante su gente.
Última modificación en el local
Nicolás Castro dejó el campo y en su lugar ingresó Luca Arfaras.
Gran acción colectiva
El "Santo" armó una muy buena combinación ofensiva que terminó con un cabezazo de "Turbo" Rodríguez, pero el arquero visitante se quedó con la pelota y evitó el tercero.
Más movimientos desde el banco
Facundo Pons fue reemplazado por Diego Diellos.
Nueva variante en el "Santo"
Alan Cisnero dejó el campo y en su lugar ingresó Gonzalo "Turbo" Rodríguez.
¡Gol de San Martín!
Otra vez Ovando apareció en el área y marcó para poner el 2-2. El delantero cambió el ánimo del equipo y desató el festejo en La Ciudadela.
¡Gol de San Martín!
Lautaro Ovando apareció sin marca en el área y conectó de cabeza para vencer al arquero. El tanto enciende la ilusión y mete nuevamente al equipo en partido.
Comenzó el segundo tiempo
Con el inicio de la segunda mitad llegaron cambios en el conjunto local: Lautaro Ovando ingresó por Benjamín Borasi y Kevin López lo hizo en lugar de Santiago Briñone, buscando reacción tras un primer tiempo adverso.
Finalizó el primer tiempo
Se cerraron los primeros 45 minutos en La Ciudadela y el equipo local se retiró rumbo a los vestuarios bajo una lluvia de silbidos desde las tribunas.
Gol de Deportivo Maipú
Mirko Bonfigli marcó el segundo y estira la diferencia en La Ciudadela. La jugada nació por el mismo sector que en el primer tanto y volvió a encontrar espacios en la defensa local para el 2-0.
Estuvo cerca San Martín
Alan Cisnero sacó un potente derechazo desde media distancia y la pelota llevaba destino de red, pero el arquero rival reaccionó a tiempo y evitó el empate.
Avisó el local
Nicolás Ferreyra ganó en lo alto tras un envío aéreo y conectó de cabeza, aunque su intento se fue desviado. Fue la aproximación más clara del equipo de Ciudadela en busca del empate.
Gol de Deportivo Maipú
Lo hizo Lucas Faggioli
Tiro libre para San Martín
Lo hará Nicolás Castro
Primera amarilla en la visita
Aron Agüero fue sancionado tras un cruce brusco sobre Benjamín Borasi, que avanzaba con velocidad hacia el área. El delantero quedó sentido por el impacto en el rostro, aunque pudo reincorporarse tras recibir atención.
Arranque con insinuaciones
En los primeros cinco minutos, ambos conjuntos lograron aproximarse al área rival, aunque sin precisión en el último toque y sin exigir a los arqueros. Por ahora, el trámite es parejo.
Comenzó el partido
¡Salen los jugadores al campo de juego!
La formación del "Santo"
Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para recibir a Deportivo Maipú.
El "11" de Deportivo Maipú
¡Equipo confirmado!
Los 11 elegidos por Alexis Matteo para enfrentar a San Martin (T).
Lo que tenés que saber
La espera terminó. Tras una semana de trabajo intenso en el complejo "Natalio Mirkin", el equipo de Andrés Yllana ultimó detalles para el duelo de esta tarde ante Deportivo Maipú. El DT mantendrá la base que viene de ganar en Buenos Aires y apuesta por sostener la continuidad futbolística, aunque deberá hacer un cambio obligado ya que Matías “Caco” García sufrió un desgarro y quedó descartado, por lo que Nicolás Castro se perfila para meterse en el once.
En la nómina no aparecen Nahuel Gallardo, Leonardo Monroy ni Elías López, preservados por cuestiones físicas, mientras que Luciano “Pupi” Ferreyra quedó afuera por decisión táctica. El árbitro será Álvaro Carranza, acompañado por Mariano Viale y Javier Mihura, con Maximiliano Silcan como cuarto juez.