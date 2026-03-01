Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO: San Martín de Tucumán recibe a Deportivo Maipú por la fecha 3 de la Primera Nacional

TODO LISTO. La Ciudadela está preparada para albergar su segunda presentación de la temporada ante su gente. TODO LISTO. La Ciudadela está preparada para albergar su segunda presentación de la temporada ante su gente. ./X @CASMOficial

El "Santo" llega entonado tras el triunfo ante Almagro y esta tarde, desde las 17.30, se mide con el elenco mendocino con la intención de seguir sumando de a tres. El encuentro se puede ver a través de LPF Play.

Hace 38 Min

Lo que tenés que saber

La espera terminó. Tras una semana de trabajo intenso en el complejo "Natalio Mirkin", el equipo de Andrés Yllana ultimó detalles para el duelo de esta tarde ante Deportivo Maipú. El DT mantendrá la base que viene de ganar en Buenos Aires y apuesta por sostener la continuidad futbolística, aunque deberá hacer un cambio obligado ya que Matías “Caco” García sufrió un desgarro y quedó descartado, por lo que Nicolás Castro se perfila para meterse en el once.

En la nómina no aparecen Nahuel Gallardo, Leonardo Monroy ni Elías López, preservados por cuestiones físicas, mientras que Luciano “Pupi” Ferreyra quedó afuera por decisión táctica. El árbitro será Álvaro Carranza, acompañado por Mariano Viale y Javier Mihura, con Maximiliano Silcan como cuarto juez.

Temas TucumánPrimera NacionalClub Deportivo Maipú de MendozaLucas DiarteVíctor SalazarSan MartínNicolás CastroDarío Sand
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Jaldo, sobre la reforma electoral: Dejemos de demonizar el sistema provincial

Jaldo, sobre la reforma electoral: "Dejemos de demonizar el sistema provincial"

No vamos a desamparar a nuestros abuelos: Jaldo apuntó contra la Nación por el PAMI y garantizó la atención de la salud pública

"No vamos a desamparar a nuestros abuelos": Jaldo apuntó contra la Nación por el PAMI y garantizó la atención de la salud pública

Fuerte crítica de Jaldo al pasado educativo: Se venía designando a dedo a la docencia en Tucumán

Fuerte crítica de Jaldo al pasado educativo: "Se venía designando a dedo a la docencia en Tucumán"

Jaldo en la apertura de sesiones legislativas: La Policía de Tucumán se merece un aplauso

Jaldo en la apertura de sesiones legislativas: "La Policía de Tucumán se merece un aplauso"

Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan Newell's-Rosario Central y San Martín-Deportivo Maipú

Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan Newell's-Rosario Central y San Martín-Deportivo Maipú

La fuerte crítica de Dolores Fonzi a Milei tras ganar el Premio Goya con Belén: No caigan en la trampa

La fuerte crítica de Dolores Fonzi a Milei tras ganar el Premio Goya con "Belén": "No caigan en la trampa"

Guía de la reforma laboral: las 11 claves para entender qué cambia en tu trabajo

Guía de la reforma laboral: las 11 claves para entender qué cambia en tu trabajo

Los funcionarios que también deberían haber sido investigados por el crimen de Paulina Lebbos

Los funcionarios que también deberían haber sido investigados por el crimen de Paulina Lebbos

Comentarios