EN VIVO: Atlético Tucumán visita a Belgrano por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026

DESDE EL BANCO. Hugo Colace buscará que Atlético Tucumán recupere solidez y vuelva a sumar en condición de visitante. DESDE EL BANCO. Hugo Colace buscará que Atlético Tucumán recupere solidez y vuelva a sumar en condición de visitante. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL

Los dirigidos por Hugo Colace intentan terminar con una sequía de 398 días sin triunfos fuera de casa. El partido comienza a las 21.30 y será transmitido por ESPN Premium.

Hace 1 Hs

Lo que tenés que saber

El equipo de Hugo Colace llega con la necesidad de sumar fuera de casa y cortar una racha adversa que condiciona su presente en el campeonato, en el que solo consiguió una victoria en seis presentaciones.

El “Decano” no contará con Leandro Díaz, descartado por una lesión muscular en los isquiotibiales, mientras que podrían regresar Ignacio Galván y Lautaro Godoy, lo que abriría la puerta a cambios en el esquema. Enfrente estará el Belgrano de Ricardo Zielinski, un viejo conocido en Tucumán, en un cruce que pondrá a prueba la reacción futbolística y anímica del conjunto albiceleste.

