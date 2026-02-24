Atlético Tucumán perdió 3-1 ante Belgrano por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026
Final del partido
Atlético Tucumán no pudo superar al "Pirata" cordobés.
Nuevo cambio en el "Decano"
A los 42 minutos del segundo tiempo, Maximiliano Villa dejó el campo de juego y en su lugar ingresó Clever Ferreira.
Gol de Atlético
Lo hizo Benítez.
Penal confirmado para Atlético Tucumán
Lo pateará Martín Benítez.
Posible penal para Atlético en revisión
El árbitro detuvo el juego y aguarda la confirmación del VAR ante una posible infracción dentro del área.
Gol de Belgrano
El equipo cordobés amplió aún más la ventaja con el gol de Mavilla, que definió y puso el 3-0.
Cuarto cambio en el "Decano"
Sale Leonel Di Plácido e ingresa Martín Benítez.
Doble cambio en Atlético Tucumán
Hugo Colace dispuso dos variantes en el “Decano”: ingresaron Ezequiel Ham e Ignacio Galván en lugar de Lautaro Godoy y Nicolás Laméndola.
Gol de Belgrano
El conjunto cordobés estiró la diferencia tras una gran jugada iniciada por el “Chino” Zelarayán, que metió un pase preciso para Nicolás “Uvita” Fernández. El delantero definió y marcó el 2-0.
Comenzó el segundo tiempo
Hugo Colace movió el banco en el entretiempo y Manuel Brondo ingresó en lugar de Javier Domínguez.
Final del primer tiempo
Así fue el gol de Belgrano
¡EL PRIMERO EN SU VUELTA AL PIRATA! Rigoni la mandó a guardar y marcó el 1-0 de Belgrano ante Atlético Tucumán en el cierre del primer tiempo.— SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026
#ESPN pic.twitter.com/eTv5qhdtJz
Preocupación en Córdoba
Lisandro López recibió un codazo de Gianluca Ferrari en la jugada previa al gol y quedó desmayado sobre el césped, lo que obligó a detener el partido. Luego de ser asistido por el cuerpo médico, el defensor no pudo continuar y fue reemplazado por Julián Mavilla.
¡Gol de Belgrano!
El conjunto cordobés se puso en ventaja tras un tiro libre que generó un rebote dentro del área. La pelota le quedó a Emiliano Rigoni, que sacó un remate de zurda y venció a Luis Ingolotti.
Atlético tuvo su primera chance clara
El “Decano” generó su mejor llegada tras una buena combinación entre Godoy y Di Plácido, que terminó con Tesuri dentro del área. El remate buscó el ángulo, pero se fue apenas desviado y el partido sigue sin goles en Córdoba.
Se salvó Atlético
Belgrano estuvo muy cerca de abrir el marcador con un cabezazo de Lucas Zelarayán dentro del área, pero la pelota se fue desviada.
Primeros 15 minutos sin diferencias en Córdoba
Atlético Tucumán y Belgrano protagonizan un arranque intenso y disputado, con mucha lucha en el mediocampo y presión en ambos lados. Por el momento, ninguno logró generar situaciones claras de gol.
¡Comenzó el partido!
Los equipos ya están en el campo de juego
Atlético Tucumán ya está en el campo de juego
El plantel del “Decano” salió al estadio Julio César Villagra y realiza los movimientos precompetitivos sobre el césped.
"11" confirmado del "Decano"
Formación confirmada de Atlético Tucumán para esta noche en Córdoba.#VamosDecano pic.twitter.com/eHlNIcoAjL— Atlético Tucumán (@ATOficial) February 24, 2026
El "11" de Belgrano
Fecha | Los titulares de #Belgrano ante Altético Tucumán— Belgrano (@Belgrano) February 25, 2026
¡Dale la B! pic.twitter.com/hRsIjyGuK5
Lo que tenés que saber
El equipo de Hugo Colace llega con la necesidad de sumar fuera de casa y cortar una racha adversa que condiciona su presente en el campeonato, en el que solo consiguió una victoria en seis presentaciones.
El “Decano” no contará con Leandro Díaz, descartado por una lesión muscular en los isquiotibiales, mientras que podrían regresar Ignacio Galván y Lautaro Godoy, lo que abriría la puerta a cambios en el esquema. Enfrente estará el Belgrano de Ricardo Zielinski, un viejo conocido en Tucumán, en un cruce que pondrá a prueba la reacción futbolística y anímica del conjunto albiceleste.