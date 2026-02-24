Secciones
Atlético Tucumán perdió 3-1 ante Belgrano por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026

DESVENTAJA EN CÓRDOBA. Atlético Tucumán cayó ante Belgrano por la fecha 7 del Torneo Apertura.

Los dirigidos por Hugo Colace no pudieron cortar la sequía de 398 días sin triunfos fuera de casa.

Hace 22 Min
23:23 hs

Final del partido

Atlético Tucumán no pudo superar al "Pirata" cordobés.

23:19 hs

Nuevo cambio en el "Decano"

A los 42 minutos del segundo tiempo, Maximiliano Villa dejó el campo de juego y en su lugar ingresó Clever Ferreira.

23:19 hs

Gol de Atlético

Lo hizo Benítez.

23:18 hs

Penal confirmado para Atlético Tucumán

Lo pateará Martín Benítez.

23:17 hs

Posible penal para Atlético en revisión

El árbitro detuvo el juego y aguarda la confirmación del VAR ante una posible infracción dentro del área.

23:07 hs

Gol de Belgrano

El equipo cordobés amplió aún más la ventaja con el gol de Mavilla, que definió y puso el 3-0.

22:58 hs

Cuarto cambio en el "Decano"

Sale Leonel Di Plácido e ingresa Martín Benítez.

22:50 hs

Doble cambio en Atlético Tucumán

Hugo Colace dispuso dos variantes en el “Decano”: ingresaron Ezequiel Ham e Ignacio Galván en lugar de Lautaro Godoy y Nicolás Laméndola.

22:44 hs

Gol de Belgrano

El conjunto cordobés estiró la diferencia tras una gran jugada iniciada por el “Chino” Zelarayán, que metió un pase preciso para Nicolás “Uvita” Fernández. El delantero definió y marcó el 2-0.

22:36 hs

Comenzó el segundo tiempo

Hugo Colace movió el banco en el entretiempo y Manuel Brondo ingresó en lugar de Javier Domínguez.

22:18 hs

Final del primer tiempo

22:17 hs

Así fue el gol de Belgrano

22:12 hs

Preocupación en Córdoba

Lisandro López recibió un codazo de Gianluca Ferrari en la jugada previa al gol y quedó desmayado sobre el césped, lo que obligó a detener el partido. Luego de ser asistido por el cuerpo médico, el defensor no pudo continuar y fue reemplazado por Julián Mavilla.

22:08 hs

¡Gol de Belgrano!

El conjunto cordobés se puso en ventaja tras un tiro libre que generó un rebote dentro del área. La pelota le quedó a Emiliano Rigoni, que sacó un remate de zurda y venció a Luis Ingolotti.

22:00 hs

Atlético tuvo su primera chance clara

El “Decano” generó su mejor llegada tras una buena combinación entre Godoy y Di Plácido, que terminó con Tesuri dentro del área. El remate buscó el ángulo, pero se fue apenas desviado y el partido sigue sin goles en Córdoba.

21:49 hs

Se salvó Atlético

Belgrano estuvo muy cerca de abrir el marcador con un cabezazo de Lucas Zelarayán dentro del área, pero la pelota se fue desviada.

21:44 hs

Primeros 15 minutos sin diferencias en Córdoba

Atlético Tucumán y Belgrano protagonizan un arranque intenso y disputado, con mucha lucha en el mediocampo y presión en ambos lados. Por el momento, ninguno logró generar situaciones claras de gol.

21:29 hs

¡Comenzó el partido!

21:27 hs

Los equipos ya están en el campo de juego

21:03 hs

Atlético Tucumán ya está en el campo de juego

El plantel del “Decano” salió al estadio Julio César Villagra y realiza los movimientos precompetitivos sobre el césped.

Foto de Diego Caminos / LA GACETA
21:02 hs

"11" confirmado del "Decano"

21:02 hs

El "11" de Belgrano

Lo que tenés que saber

El equipo de Hugo Colace llega con la necesidad de sumar fuera de casa y cortar una racha adversa que condiciona su presente en el campeonato, en el que solo consiguió una victoria en seis presentaciones.

El “Decano” no contará con Leandro Díaz, descartado por una lesión muscular en los isquiotibiales, mientras que podrían regresar Ignacio Galván y Lautaro Godoy, lo que abriría la puerta a cambios en el esquema. Enfrente estará el Belgrano de Ricardo Zielinski, un viejo conocido en Tucumán, en un cruce que pondrá a prueba la reacción futbolística y anímica del conjunto albiceleste.

Temas TucumánCórdobaClub Atlético BelgranoRicardo ZielinskiLeonel Di PlácidoAdrián SánchezNicolás LaméndolaRenzo Tesuri
