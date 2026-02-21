Secciones
EN VIVO San Martín visita a Almagro en la Primera Nacional

El "Santo" enfrenta al "Tricolor" desde las 17, por la segunda fecha del certamen.

Hace 2 Min
16:49 hs

San Martín ya entra en calor en el estadio Tres de Febrero

16:41 hs

Las autoridades del encuentro

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

16:26 hs

Así está el estadio en José Ingenieros

16:24 hs

Todo listo del lado de Almagro

16:23 hs

La delegación de San Martín

16:21 hs

Los convocados del "Tricolor"

Lo que tenés que saber

San Martín encara desde las 17 su primer partido como visitante en la Primera Nacional frente a Almagro, equipo que viene de igualar sin goles en su debut ante Rafaela.

