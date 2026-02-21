Secciones
EN VIVO San Martín le gana 1 a 0 a Almagro en la Primera Nacional

El "Santo" madrugó al "Tricolor": vence desde el comienzo con gol de Ferreyra.

Hace 1 Min
17:55 hs

47' PT: Final de la primera parte

Almagro 0 - San Martín 1

17:20 hs

15' PT: Cambio en San Martín

Se retira lesionado Matías García, ingresa Nicolás Castro.

17:12 hs

4’ PT: Amarilla para Nicolás Ferreyra en San Martín.

17:07 hs

1' PT: Gol de San Martín

Tras un centro de Benjamín Borasi apareció Nicolás "Fosa" Ferreyra para poner el 1 a 0.

17:05 hs

Comenzó el partido

16:58 hs

Así forma San Martín

16:57 hs

Así forma Almagro

16:49 hs

San Martín ya entra en calor en el estadio Tres de Febrero

16:41 hs

Las autoridades del encuentro

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

16:26 hs

Así está el estadio en José Ingenieros

16:24 hs

Todo listo del lado de Almagro

16:23 hs

La delegación de San Martín

16:21 hs

Los convocados del "Tricolor"

Lo que tenés que saber

San Martín encara desde las 17 su primer partido como visitante en la Primera Nacional frente a Almagro, equipo que viene de igualar sin goles en su debut ante Rafaela.

Temas Primera NacionalClub AlmagroSan Martín
