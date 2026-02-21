EN VIVO San Martín le gana 1 a 0 a Almagro en la Primera Nacional

47' PT: Final de la primera parte
Almagro 0 - San Martín 1
15' PT: Cambio en San Martín
Se retira lesionado Matías García, ingresa Nicolás Castro.
4’ PT: Amarilla para Nicolás Ferreyra en San Martín.
1' PT: Gol de San Martín
Tras un centro de Benjamín Borasi apareció Nicolás "Fosa" Ferreyra para poner el 1 a 0.
Comenzó el partido
Así forma San Martín
#PrimeraNacional
Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para visitar a Almagro.
#VamosCiudadela
Así forma Almagro
Los 11 para enfrentar a San Martín de Tucumán.#PrimeraNacional #VamosTricolor
San Martín ya entra en calor en el estadio Tres de Febrero
Las autoridades del encuentro
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Juan Manuel González
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Así está el estadio en José Ingenieros
#PrimeraNacional
Estadio listo
Así se encuentra el Tres de Febrero para el partido donde el Santo enfrentará a Almagro.
#VamosCiudadela
Todo listo del lado de Almagro
VAMOS TODOS UNIDOS
VAMOS NO NOS QUEDEMOOOOS
La delegación de San Martín
#PrimeraNacional
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Andrés Yllana, para la segunda fecha del torneo.
#VamosCiudadela
Los convocados del "Tricolor"
Los futbolistas convocados por Gabriel Gómez para recibir a San Martín de Tucumán.#PrimeraNacional #VamosTricolor
Lo que tenés que saber
San Martín encara desde las 17 su primer partido como visitante en la Primera Nacional frente a Almagro, equipo que viene de igualar sin goles en su debut ante Rafaela.