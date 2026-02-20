EN VIVO Atlético Tucumán e Instituto empatan en Córdoba

Abeldaño estuvo cerca de abrir el marcador
10' Alex Luna prueba de mediana distancia
El partido segue igualado sin goles, en Córdoba
Partido peleado
Atlético Tucumán aguantó los primeros minutos intensos de Instituto.
Instituto intenta poner contra las cuerdas al "Decano" en el arranque del partido
Arrancó el partido
El partido está demorado por problemas en una tribuna
La ambulancia debió asistir a un hincha.
Atlético Tucumán repite equipo
Así forma Atlético Tucumán.
Seguilo en vivo por ESPN Premium

Así sale Instituto

Así formará #Instituto para recibir a Atlético Tucumán en la sexta fecha del #TorneoMercadoLibre Apertura.
Seguilo en vivo por ESPN Premium.

El "Decano", preparado
Vestuario Listo
Seguilo en vivo por ESPN Premium

Así está el estadio Presidente Perón
A menos de dos horas del cotejo, el Monumental de Alta Córdoba comienza a tomar color.
Las autoridades del encuentro
Árbitro: Fernando Espinoza
Asistente 1: Miguel Savorani
Asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
VAR: José Carreras
AVAR: Matías Bianchi
Probable formación de Instituto
Instituto saldría con: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Matías Fonseca y Álex Luna.
Problable formación de Atlético Tucumán
Hugo Colace dispondría el siguiente equipo titular: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Maximiliano Villa; Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Kevin Ortiz, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz y Gabriel Abeldaño.
Lo que tenés que saber
Por la sexta fecha del torneo Apertura, Atlético Tucumán visita desde las 20 a Instituto de Córdoba. Con arbitraje del polémico Fernando Espinoza, el "Decano" buscará su segundo triunfo del campeonato en Alta Córdoba. Se puede ver por ESPN Premium.