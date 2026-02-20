Secciones
EN VIVO: Tarucas se impone ante Selknam tras el primer tiempo

VICTORIA PARCIAL. La franquicia del NOA se impone ante los dirigidos por Jake Mangin | FOTO: Osvaldo Ripoll. VICTORIA PARCIAL. La franquicia del NOA se impone ante los dirigidos por Jake Mangin | FOTO: Osvaldo Ripoll.

Los dirigidos por Álvaro Galindo se imponen por 8-3 en el Super Rugby Américas 2026 frente a la franquicia chilena, en una noche histórica en La Caldera del Parque.

Hace 1 Min
22:31 hs

Corte en una de las torres de iluminación

Corte en una de las torres de iluminación
22:28 hs

21' ST: El partido se encuentra 22-8

Hubo un try por equipo, Sbrocco y Cerruti fueron los encargados de las anotaciones por parte del equipo que dirige Galindo.

21:57 hs

Así vivió Álvaro Galindo el primer tiempo

El head coach de Tarucas arrancó el partido con visible impaciencia ante un inicio desprolijo del equipo, pero se serenó cuando el rendimiento mejoró y el equipo empezó a asentarse en el juego.

Así vivió Álvaro Galindo el primer tiempo
21:50 hs

¡Fin del primer tiempo!

Tarucas se impone 8-3 frente a Selknam y se marcha con ventaja al vestuario. 

21:48 hs

39' PT: Tarucas lo tuvo de penal

Ignacio Cerruti remató y se fue apenas desviado a un lado del poste. El conjunto local no pudo aumentar la ventaja. El partido sigue 8-3.

21:38 hs

28' PT: ¡Try para Tarucas!

El número 4 Ignacio Marquieguez, convirtió el primer try del torneo para el conjunto Tucumano. En la jugada posterior, Cerruti no pudo ampliar la ventaja ya que estrelló el tiro en el poste.

21:29 hs

20' PT: Amarilla en Tarucas

Bautista Estofan fue amonestado en el conjunto local y le otorgó el 6to penal del encuentro al equipo chileno.

21:24 hs

16' PT: Penal para Tarucas convertido por Cerruti

El jugador de Cardenales iguala el encuentro tras un buen remate. El partido se encuentra empatado por 3-3.

21:20 hs

11' PT: Primeros tres puntos para Selknam

Tras una falta de Tarucas, Salas remató y la pelota atravesó los postes. El conjunto chileno se pone en ventaja por 3-0.

21:19 hs

10' PT: Tarucas no puede hacer pie en el encuentro

Los dirigidos por Álvaro Galindo no pueden salir del asedio que sufren por parte de Selknam.

21:17 hs

7' PT: Salas pateó y falló la posibilidad de anotar para Selknam

El conjunto chileno tuvo la oportunidad de convertir sus primeros puntos, pero el remate se fue desviado y el encuentro sigue empatado en 0.

21:11 hs

1' PT: ¡Penal para Selknam!

Al minuto hubo un penal para Selknam que Tomás Salas mandó a la línea de touch. Luego del line, Tarucas recuperó y continúo con el juego.

21:07 hs

¡Comenzó el partido!

Tarucas y Selknam ya disutan el encuentro en La Cadera del Parque.

20:57 hs

Tarucas entra en calor

El conjunto de Álvaro Galindo realiza los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.

Tarucas entra en calor
20:09 hs

Todo el color en el Tarucas Fan Fest

El evento para los seguidores de la franquicia ya inició, y los hinchas disfrutan de la previa del partido con buena música, juegos y comida.

Todo el color en el Tarucas Fan Fest
20:05 hs

Así luce el campo de juego

A falta de una hora para el inicio del encuentro, el terreno luce en óptimas condiciones para el debut.

Así luce el campo de juego
19:28 hs

El uso del estacionamiento tendrá un fin benéfico

La Fundación para Albergues Infantiles (FAI) administrará el estacionamiento en los partidos que la franquicia dispute en Lawn Tennis.

El uso del estacionamiento tendrá un fin benéfico
19:09 hs

Puertas abiertas en el estadio

Tarucas comunicó que las puertas del estadio se encuentran habilitadas desde las 19, con el objetivo de agilizar el ingreso del público y evitar demoras en los accesos. Asimismo, extendió la invitación a todos los simpatizantes que quieran sumarse al “Tarucas Fan Fest”, la propuesta recreativa que acompañará la previa del encuentro.

Puertas abiertas en el estadio
16:58 hs

¡Equipo confirmado en Selknam!

Lo que tenés que saber

El debut de Tarucas será hoy a las 21 en La Caldera del Parque, en el marco de la primera fecha del Super Rugby Américas 2026. El rival será Selknam, una de las franquicias más competitivas del certamen. El encuentro podrá verse en vivo a través de Disney+ (Plan Premium) y por ESPN 4. Será el primer paso de la temporada para el conjunto tucumano, que buscará hacerse fuerte en casa y arrancar el torneo con una victoria ante su gente.

