Secciones
DeportesFútbol

El renacer del “Diablito” Echeverri: "Fueron meses difíciles en Alemana, la pasé muy mal"

El chaqueño fue clave en el 2-1 del Girona y dejó atrás su duro paso por el Bayer Leverkusen.

Claudio Echeverri fue una figura clave en el triunfo del Girona frente a Barcelona. Claudio Echeverri fue una figura clave en el triunfo del Girona frente a Barcelona.
Hace 2 Hs

Claudio Echeverri volvió a sonreír. Y no fue una sonrisa cualquiera: fue la de quien siente que empieza a dejar atrás un tramo oscuro de su carrera. El “Diablito”, de 20 años, fue determinante en la victoria 2-1 del Girona sobre el Barcelona y mostró destellos del talento que lo convirtió en una de las grandes promesas surgidas de River antes de su transferencia al Manchester City por 18,5 millones de euros en 2024.

Ingresó a los 28 minutos del segundo tiempo y en poco tiempo cambió el partido. Le robó la pelota a Jules Koundé en una acción que inició la jugada del segundo gol y participó activamente en la construcción del tanto de Fran Beltrán que selló el triunfo a falta de cuatro minutos para el cierre. En apenas un puñado de minutos, creó dos ocasiones de gol, ganó sus dos duelos individuales y registró un 87% de efectividad en pases.

Pero más allá de los números, el impacto fue emocional. Tras el encuentro, Echeverri fue sincero sobre el difícil proceso de adaptación que vivió en su préstamo por el Bayer Leverkusen. “Muy contento, me habré caído y me habré raspado pero muy contento por la victoria de hoy… Fueron meses difíciles en Alemania, la pasé muy mal. Ahora estoy acá, contento”, confesó.

Su objetivo está claro: recuperar la versión que deslumbró en Núñez. “Tratando de agarrar la versión con la que fui vendido al City, estoy muy contento y feliz”, afirmó.

Su presente está ligado al City Group, dueño de su pase y también del Girona, donde tiene contrato hasta junio de 2026. La cesión buscó darle continuidad y rodaje, algo que no encontraba en el primer equipo de los “Citizens”.

El resurgir del “Diablito” no pasa desapercibido. En un año cargado de competencia internacional, su nombre vuelve a entrar en el radar de la Selección Argentina. Echeverri quiere recuperar su “modo River”. Y ante Barcelona dio el primer paso.

Temas BarcelonaAlemaniaFútbol Club BarcelonaManchester City Football ClubUnión EuropeaClaudio Echeverri
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo ver la Primera Nacional en 2026: registro, app y cuánto costará el abono

Cómo ver la Primera Nacional en 2026: registro, app y cuánto costará el abono

Mundial 2026: la reventa dispara las entradas y la final ya cuesta casi US$ 20.000

Mundial 2026: la reventa dispara las entradas y la final ya cuesta casi US$ 20.000

La Primera Nacional se verá solo por AFA Play: el nuevo esquema que confirmó la AFA

La Primera Nacional se verá solo por AFA Play: el nuevo esquema que confirmó la AFA

Estoy destrozado: una figura de la Selección de Inglaterra confirmó su lesión y se perdería el Mundial 2026

"Estoy destrozado": una figura de la Selección de Inglaterra confirmó su lesión y se perdería el Mundial 2026

Atención, Scaloni: un delantero de la Selección de España se lesionó y se pierde la Finalissima y el Mundial 2026

Atención, Scaloni: un delantero de la Selección de España se lesionó y se pierde la Finalissima y el Mundial 2026

Lo más popular
Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa
1

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio
2

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?
3

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia
4

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán
5

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo
6

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Más Noticias
Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Agenda de TV del martes: River juega por Copa Argentina y arrancan los playoffs de la Champions League

Agenda de TV del martes: River juega por Copa Argentina y arrancan los playoffs de la Champions League

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y dónde ver la pretemporada de la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y dónde ver la pretemporada de la Fórmula 1

Qué reveló el informe de la Fórmula 1 sobre el nuevo Alpine de Franco Colapinto

Qué reveló el informe de la Fórmula 1 sobre el nuevo Alpine de Franco Colapinto

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

Comentarios