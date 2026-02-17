El renacer del “Diablito” Echeverri: "Fueron meses difíciles en Alemana, la pasé muy mal"

Claudio Echeverri volvió a sonreír. Y no fue una sonrisa cualquiera: fue la de quien siente que empieza a dejar atrás un tramo oscuro de su carrera. El “Diablito”, de 20 años, fue determinante en la victoria 2-1 del Girona sobre el Barcelona y mostró destellos del talento que lo convirtió en una de las grandes promesas surgidas de River antes de su transferencia al Manchester City por 18,5 millones de euros en 2024.