EN VIVO: San Martín - Patronato, detenido por un corte de luz en La Ciudadela
Partido detenido en La Ciudadela tras una falla eléctrica
San Martín apuesta al ataque
Santiago Briñone dejó la cancha y entró Nicolás Castro. El movimiento apunta a darle mayor peso ofensivo en la búsqueda del triunfo en el estreno ante su gente.
El "Santo" busca ganarlo
El equipo ganó intensidad y empezó a jugar más tiempo en campo rival desde los ingresos del banco.
Triple variante en el "Santo"
Se retiraron Benjamín Borasi, "Caco" García y Alan Cisnero; en sus lugares ingresaron Laureano Rodríguez, Gonzalo Rodríguez y Diego Diellos.
Lo defendió bien Patronato
Tiro libre para el "Santo"
Lo patea Kevin López
Lo tuvo San Martín de pelota parada
Tras un tiro de esquina, Ezequiel Parnisari ganó en el área pero su remate se fue apenas desviado.
Cambios en San Martín
Entró Kevin López en lugar de Jorge Juárez.
Cambios en Patronato
Ingresan Augusto Picco y Alejo Miró por Juan Barinaga y Valentín Pereyra
Patronato estuvo cerca
Forestello recibió un reconocimiento en La Ciudadela
La dirigencia del "Santo" distinguió al DT que condujo el ascenso de 2018 con una placa ante el aplauso de todo el estadio.
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) February 15, 2026
¡Bienvenido a casa, Yagui!
Integrantes de la HCD realizaron la entrega de una placa conmemorativa al DT, Darío Forestello, quien fue artífice del glorioso ascenso a primera división en el 2018.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/E9BGWMbyBW
Empieza el segundo tiempo entre San Martín y Patronato
Terminó el primer tiempo en La Ciudadela
Gran jugada de Cisnero; Borasi falló al final
El juvenil inició una gran jugada con recuperación en campo propio, eludió dos rivales y asistió al extremo, que volvió a disparar desviado.
San Martín intenta, pero no tiene claridad
El "Santo" toma el protagonismo de partido, pero no logra lastimar el arco rival.
El "Santo" tuvo la primera
Benjamín Borasi estuvo cerca de abrir el marcador, pero su remate con zurda se fue desviado.
Comienza el partido
El "Santo" y Patronato ya juegan en La Ciudadela.
Ingresan los equipos a la cancha
Gran recibimiento para el "Santo" en su estreno oficial en la Primera Nacional 2026.
Así forma San Martín
Lo que tenés que saber
San Martín de Tucumán recibirá a Patronato hoy desde las 19, en La Ciudadela, por la primera fecha de la Primera Nacional 2026. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de la plataforma LPF Play, que transmitirá todos los partidos del torneo. Según informó la AFA, durante las dos primeras jornadas el acceso será libre y sin registro; luego se requerirá crear una cuenta gratuita y, en una etapa posterior, contratar una suscripción mensual para ver los encuentros en directo.