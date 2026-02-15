EN VIVO San Martín empata 0-0 ante Patronato en La Ciudadela por la Primera Nacional

Hace 15 Min Seguir en
19:08 hs
Comienza el partido
El "Santo" y Patronato ya juegan en La Ciudadela.
19:02 hs
Ingresan los equipos a la cancha
Gran recibimiento para el "Santo" en su estreno oficial en la Primera Nacional 2026.
18:58 hs
Así forma San Martín
Lo que tenés que saber
San Martín de Tucumán recibirá a Patronato hoy desde las 19, en La Ciudadela, por la primera fecha de la Primera Nacional 2026. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de la plataforma LPF Play, que transmitirá todos los partidos del torneo. Según informó la AFA, durante las dos primeras jornadas el acceso será libre y sin registro; luego se requerirá crear una cuenta gratuita y, en una etapa posterior, contratar una suscripción mensual para ver los encuentros en directo.