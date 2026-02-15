EN VIVO San Martín debuta ante Patronato en La Ciudadela por la Primera Nacional

Lo que tenés que saber

San Martín de Tucumán recibirá a Patronato hoy desde las 19, en La Ciudadela, por la primera fecha de la Primera Nacional 2026. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de la plataforma LPF Play, que transmitirá todos los partidos del torneo. Según informó la AFA, durante las dos primeras jornadas el acceso será libre y sin registro; luego se requerirá crear una cuenta gratuita y, en una etapa posterior, contratar una suscripción mensual para ver los encuentros en directo.