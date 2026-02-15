Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO San Martín debuta ante Patronato en La Ciudadela por la Primera Nacional

EN VIVO San Martín debuta ante Patronato en La Ciudadela por la Primera Nacional

El “Santo” debuta hoy desde las 19 en La Ciudadela ante Patronato, por la primera fecha de la Primera Nacional. El partido podrá verse en vivo a través de la plataforma LPF Play.

Hace 1 Hs

Lo que tenés que saber

San Martín de Tucumán recibirá a Patronato hoy desde las 19, en La Ciudadela, por la primera fecha de la Primera Nacional 2026. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de la plataforma LPF Play, que transmitirá todos los partidos del torneo. Según informó la AFA, durante las dos primeras jornadas el acceso será libre y sin registro; luego se requerirá crear una cuenta gratuita y, en una etapa posterior, contratar una suscripción mensual para ver los encuentros en directo. 

Temas Primera NacionalSan MartínAndrés Yllana
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
¿Qué pasó entre Leandro Díaz y un hincha de Atlético en el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto?

¿Qué pasó entre Leandro Díaz y un hincha de Atlético en el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto?

Tres nombres, una misma esencia: la historia de Tucumán Central desde el cuartel hasta Villa Alem

Tres nombres, una misma esencia: la historia de Tucumán Central desde el cuartel hasta Villa Alem

“Entraron todos los goles que faltaron en las otras fechas”: Colace destacó la eficacia de Atlético para volver al triunfo

“Entraron todos los goles que faltaron en las otras fechas”: Colace destacó la eficacia de Atlético para volver al triunfo

¿Dónde se puede ver en vivo la final entre Tucumán Central y General Paz Juniors?

¿Dónde se puede ver en vivo la final entre Tucumán Central y General Paz Juniors?

Arranca el sueño de San Martín: hora y por donde ver el debut frente a Patronato

Arranca el sueño de San Martín: hora y por donde ver el debut frente a Patronato

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental

Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0

Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0

Atlético Tucumán y el Día de los Enamorados: historias de amor en 25 de Mayo y Chile

Atlético Tucumán y el Día de los Enamorados: historias de amor en 25 de Mayo y Chile

Comentarios