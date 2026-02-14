Secciones
EN VIVO: Atlético Tucumán vence 2-0 a Estudiantes (RC)

DISFRUTAN DEL BUEN MOMENTO. Con goles de Tesuri y Díaz, Atlético vence 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto. DISFRUTAN DEL BUEN MOMENTO. Con goles de Tesuri y Díaz, Atlético vence 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.

Con goles de Tesuri y Díaz, el "Decano" se impone frente al "León del Imperio".

Hace 6 Min
23:28 hs

22' ST: Abeldaño se perdió su gol

"Ogro" remató potente, pero Bacchia atajó el disparo y envió la pelota al córner.

23:12 hs

7' ST: El VAR anuló el gol de Atlético

Luego de la revisión, el árbitro decidió anular el tanto del "Decano".

23:10 hs

4' ST: Gol de Atlético

Tesuri recibió en el área y puso el 3-0.

23:05 hs

Empezó el complemento

22:48 hs

Finalizó el primer tiempo

Atlético vence 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto con goles de Tesuri y Díaz.

22:43 hs

42' PT: Gol anulado de Atlético

A través de una pirueta, Abeldaño había anotado el 3-0, pero el árbitro decidió anular el tanto a través de la intervención del VAR.

22:37 hs

38' PT: Gol de Atlético

Leandro Díaz pone el 2-0 para el "Decano".

22:36 hs

36' PT: Penal para Atlético

Bacchia golpeó a Villa en un cruce aéreo y el árbitro sancionó penal para el "Decano".

22:30 hs

29' PT: Gol de Atlético Tucumán

Tesuri anotó el 1-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto.

22:13 hs

13' PT: Cabezazo de Suso

El defensor ganó en las alturas y lanzó un cabezazo de cara al arco de Bacchia.

22:06 hs

7' PT: Tesuri, a pura potencia

El volante lanzó un remate de media distancia sin la precisión necesaria para batir el arco de Bacchia. 

22:05 hs

5' PT: Gol anulado a Estudiantes (RC)

Ferreira recibió una pelota aérea dentro del área, la paró de pecho y anotó el gol, pero el lineman anuló el tanto de inmediato. El duelo continúa 0-0.

21:59 hs

Arrancó el partido

21:55 hs

El "11" de Estudiantes de Río Cuarto

El 11 de Estudiantes de Río Cuarto
21:49 hs

Formación

20:20 hs

El "Decano" va con la alternativa

20:07 hs

Así llega Estudiantes de Río Cuarto

El conjunto cordobés aún no consiguió la victoria en lo que va del Apertura. En cuatro fechas, sumó un solo punto: en el empate 0-0 frente a Argentinos. Se ubica último en la zona que también integra Atlético.

19:47 hs

Los concentrados del "León del Imperio"

Mateo Bajamich, ex delantero "Decano" aparece en la lista del conjunto cordobés.

19:42 hs

El arbitraje

Daniel Zamora será el encargado de impartir justicia frente al conjunto cordobés. El árbitro principal estará acompañado por Juan Mamani y Gisella Bosso como jueces de línea, mientras que Franco Morón cumplirá funciones como cuarto árbitro. Desde Ezeiza, Laura Fortunato estará a cargo del VAR, con Diego Ceballos como asistente.

Zamora cuenta con un solo antecedente dirigiendo a Atlético. Fue en febrero del año pasado, también en el Monumental, cuando el equipo local cayó por 1 a 0 frente a Gimnasia de La Plata.

En cuanto a Estudiantes de Río Cuarto, lo arbitró en tres oportunidades, con un saldo de un triunfo y dos derrotas. La última fue en el Reducido de 2025, con victoria por 2 a 0 ante Gimnasia y Tiro de Salta.

19:28 hs

Los convocados de Atlético

Sin Ignacio Galván, afectado por una lesión muscular en el aductor que le demandará al menos una semana de recuperación, estos son los jugadores que dispondrá Hugo Colace para el duelo de esta noche.

Lo que tenés que saber

Desde las 22, el "Decano" recibe al "León del Imperio" por la quinta fecha del torneo Apertura. En el Monumental "José Fierro", el conjunto dirigido por Hugo Colace buscará el primer triunfo oficial de 2026.

