EN VIVO Atlético Tucumán visita a Sarmiento con la necesidad de recuperarse

RECUERDO. En la última visita del Decano a Junín, Auzqui anotó el 2-2 sobre el final del partido. RECUERDO. En la última visita del "Decano" a Junín, Auzqui anotó el 2-2 sobre el final del partido. Prensa CAT.

Por la cuarta fecha del torneo Apertura, el "Decano" visitará al "Verde" con la misión de sumar su primera victoria y cortar su mala racha como visitante.

Desde las 17, Atlético visitará a Sarmiento de Junín por la fecha 4 del torneo Apertura. El partido será trasmitido por TNT Sports Premium. Hasta el momento, el "Decano" acumula dos puntos producto de una derrota y dos empates en condición de local. Así el equipo de Hugo Colace buscará sumar su primer triunfo en Junín y, sobre todo, cortar la mala racha que arrastra como visitante desde el año pasado -la última victoria fue frente a San Martín de San Juan en la fecha 1 del 2025-.

