Atlético Tucumán perdió 2-1 frente a Sarmiento de Junín
¡Terminó el partido!
Sarmiento de Junín se quedó con un triunfo clave ante Atlético Tucumán por 2 a 1, con goles de Junior Marabel y Diego Churín. Maximiliano Villa descontó para el Decano, que reaccionó tarde y no le alcanzó.
45+4' ST: ¡Lo tuvo Godoy en la última!
El número 31 armó una patriada, enganchó desde la izquierda hasta el borde del área y remató. Burrai controló sin mayores inconvenientes.
45+1' ST: Segunda amarilla para Vallejo
El número 36 de Atlético Tucumán recibió su segunda amarilla tras una falta contra Carlos Villaba y se marcha a las duchas. El "Decano" jugará con 10 los últimos minutos.
45' ST: 5 minutos más
El cuarto árbitro levantó el cartel e informó el tiempo extra.
40' ST: Cambio en Atlético Tucumán
Manuel Brondo (30) ingresa en el final del partido en lugar del capitán Leonel Di Plácido (24).
38' ST: Se acerca el "Decano"
Tras un pase de pelota parada, Di Plácido remató desde fuera del área pero la pelota se marchó desviada.
33' ST: Cambio en Sarmiento
Abandona el campo Zabala (15) e ingresa Carlos Villalba (25).
32' ST: ¡Atajó Ingolotti!
Tras un pase filtrado, nuevamente Junior Marabel remató en soledad dentro del área, pero se topó con una gran respuesta del arquero del "Decano".
25' ST: ¡GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN!
Tras un córner, Leandro Díaz bajó la pelota y Maximiliano Villa, el recién ingresado, definió el descuento para la visita. El partido quedó 2-1 a falta de 20 minutos para el final.
24' ST: Cambio en Atlético Tucumán
Se retira Nicolás Laméndola e ingresa Maximiliano Villa (3).
22' ST: Cambio en Sarmiento
Ingresa Mauricio Martínez con el número 14. Se retira del campo de juego Diego Churín, autor del segundo tanto.
19' ST: Intentó Sarmiento de cabeza
Tras un centro de pelota parada de Contrera, Gastón Arturia (6) se impuso en el área pero Ingolotti contuvo el remate.
16' ST: Cambio en Atlético Tucumán
Se retira Renzo Tesuri e ingresa Lautaro Godoy, con la número 31.
14' ST: Amonestado Vallejo en el "Decano"
Tras un patadón en el lateral, el número 36 de Atlético Tucumán recibió la tarjeta amarilla.
12' ST: ¡Lo tuvo Marabel!
Tras un pase filtrado de Cabrera, el número 27 remató con tiempo desde el borde del área pero el tiro se fue por arriba del travesaño.
6' ST: ¡Lo tuvo Sarmiento de contra!
Junior Marabel recibió un pase filtrado, quedó mano a mano en el área y se topó con una gran respuesta de Ingolotti, que contuvo el remate.
Cambios en el entretiempo
En Atlético Tucumán ingresaron Franco Nicola y Carlos Abeldaño por Gabriel Compagnucci y Ezequiel Ham. En Sarmiento, Juan Manuel Cabrera y Santiago Salle reemplazaron a Thiago Santamaría y Lucas Suárez.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Se reanuda el encuentro en Junín donde el "Decano" cae por 2 a 0.
¡Terminó el primer tiempo!
Ariel Penel marcó el final de un primer tiempo para el olvido en el conjunto que dirige Hugo Colace.
45' PT: Amonestado en Sarmiento
Thiago Santamaría (29) recibió la tarjeta amarilla en el "Verde" de Junín.
44' PT: Se jugarán 3 minutos más
El cuarto árbitro levantó el cartel y anunció el tiempo añadido del primer tiempo.
36' PT: ¡Golazo de Sarmiento de Junín!
Tras aguantar la pelota contra Ortiz, Ferrari y Suso, el número 9, Diego Churín, giró en el punto de penal y sacó un fierrazo que Ingolotti no pudo contener. Gana el "Verde" por 2-0.
28' PT: Amonestado Suso en el "Decano"
El zaguero de Atlético Tucumán recibió la tarjeta amarilla tras un duro codazo a Junior Marabel.
21' PT: Segunda tarjeta amarilla para el "Decano"
Ezequiel Ham fue amonestado en Atlético Tucumán, tras una dura falta contra Julián Contrera.
18' PT: ¡Gol de Sarmiento!
Tras un centro de Julián Contrera, Junior Marabel (27) conecta de cabeza y convierte el primer tanto para el conjunto de Junín.
14' PT: Tarjeta amarilla en el "Decano"
El delantero de Atlético fue amonestado por una dura infracción cerca del área de Sarmiento.
12' PT: ¡Lo tuvo Sarmiento!
Tras un desborde y centro de Contrera, Yair Arismendi buscó rematar y la pelota fue despejada por Suso. Córner para el "Verde".
9' PT: Se acercó Atlético
Tras un desborde de Laméndola, Leandro Díaz la bajó para la llegada de Ham, que remató y su disparo fue bloqueado por Insaurralde
5' PT: Primer intento del partido
Sarmiento se adelantó con un cambio de frente de Insaurralde para Julián Contrera, quien tiró un centro que fue a parar a las manos de Ingolotti.
¡Comenzó el encuentro!
El "Decano" ya juega su partido frente a Sarmiento
¡Cambio de último momento en Atlético Tucumán!
El lateral izquierdo será cubierto por Luciano Vallejo (36) en lugar de Ignacio Galván, lesionado durante el precalentamiento
¡Salen los equipos a la cancha!
Atlético Tucumán ingresa al campo de juego para disputar su encuentro frente a Sarmiento en Junín.
Los encargados de impartir justicia en esta jornada.
Árbitro: Ariel Penel
Asistente 1: Lucas Germanotta
Asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Iván Núñez
El historial de Atlético frente a Sarmiento
Desde la mirada del "Decano", la visita a Junín siempre fue un desafío incómodo. Desde 1993, se midió 18 veces con Sarmiento, con 8 victorias, 7 derrotas y 3 empates. Lo curioso es que se aprecia una clara desventaja como visitante: en nueve partidos en Junín, Atlético solo ganó una vez, empató dos y cayó en seis. El último cruce en esa cancha fue el 18 de agosto de 2025 y terminó 2-2, con tantos de Coronel y Auzqui.
Así luce el vestuario "Decano"
Así luce el campo de juego a 30' del inicio
Estos son los "11" de Facundo Sava
Formación confirmada ante @ATOficial #DaleVerdepic.twitter.com/tipHSpHzU9— Club Atlético Sarmiento (@CASarmientoOf) February 8, 2026
¡Así formará Atlético Tucumán!
Así forma Atlético Tucumán.#VamosDecano #TorneoMercadoLibre Apertura— Atlético Tucumán (@ATOficial) February 8, 2026
Seguilo en vivo por TNT SPORTS
Suscribite al https://t.co/NIIUPNXwkr pic.twitter.com/o9U1h3YqoB
Así luce el campo de juego en la previa del encuentro
Así llegaba Sarmiento de Junín al estadio Eva Perón
ESTAMOS#DaleVerdepic.twitter.com/Y4Qf6HhwKl— Club Atlético Sarmiento (@CASarmientoOf) February 8, 2026
Estos con los convocados por Hugo Colace
Lo que tenés que saber
Desde las 17, Atlético visitará a Sarmiento de Junín por la fecha 4 del torneo Apertura. El partido será trasmitido por TNT Sports Premium. Hasta el momento, el "Decano" acumula dos puntos producto de una derrota y dos empates en condición de local. Así el equipo de Hugo Colace buscará sumar su primer triunfo en Junín y, sobre todo, cortar la mala racha que arrastra como visitante desde el año pasado -la última victoria fue frente a San Martín de San Juan en la fecha 1 del 2025-.