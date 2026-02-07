Secciones
EN VIVO: San Martín enfrenta a Tucumán Central en un amistoso previo a su debut oficial

PREPARATORIO. El Santo juega hoy su último amistoso previo a su debut oficial en la Primera Nacional. PREPARATORIO. El "Santo" juega hoy su último amistoso previo a su debut oficial en la Primera Nacional.

Los dirigidos por Yllana reciben al "Rojo" de Villa Alem en La Ciudadela desde las 17.30

Hace 3 Min
17:25 hs

Los equipos se marchan al vestuario

En minutos se disputará el amistoso entre San Martín y Tucumán Central

17:22 hs

Se empiezan a colmar las plateas de cara al encuentro

La gente de San Martín se acerca al estadio para acompañar al equipo en este amistoso


17:22 hs

El plantel del "Santo" ultima detalles en el calentamiento

17:17 hs

Así luce el estadio a 15 minutos del inicio

17:15 hs

¡Formación confirmada en San Martín!

Este será el "11" que saldrá a la cancha esta tarde en el conjunto de Yllana

17:14 hs

La gente empieza a llegar al estadio

Al rededor de La Ciudadela, los hinchas del "Santo" llenan de color la jornada

17:13 hs

Así entra en calor el conjunto de Villa Alem

Nicolás Tonini será el arquero de Tucumán Central el día de Hoy, en reemplazo de Daniel Moyano que sufrió una sobrecarga en el aductor de su pierna derecha.
GENTILEZA: Carlos Alfredo "Yiyera" Delgado

17:03 hs

Así luce el vestuario del "Santo"

La foto fue compartida por el club, a través de sus redes sociales oficiales

16:38 hs

El equipo de Villa Alem ya reconoce el campo de juego y se prepara para el partido

GENTILEZA: Carlos Alfredo "Yiyera" Delgado

16:35 hs

Los jugadores del "Rojo" recorren las instalaciones del estadio

16:28 hs

¡Tucumán Central ya se encuentra en el estadio!

16:27 hs

Estos son los citados por Andrés Yllana para disputar el partido de hoy

16:26 hs

Estos son los convocados por Walter Arrieta para el encuentro de esta tarde

Lo que tenés que saber

El "Santo" recibe al "Rojo" de Villa Alem en La Ciudadela desde las 17.30, en el marco del último amistoso de pretemporada para el equipo dirigido por Andrés Yllana

Temas TucumánClub Tucumán CentralSan MartínAmistosos VeranoAndrés Yllana
