EN VIVO: San Martín enfrenta a Tucumán Central en un amistoso previo a su debut oficial

Los equipos se marchan al vestuario
En minutos se disputará el amistoso entre San Martín y Tucumán Central
Se empiezan a colmar las plateas de cara al encuentro
La gente de San Martín se acerca al estadio para acompañar al equipo en este amistoso
El plantel del "Santo" ultima detalles en el calentamiento
Así luce el estadio a 15 minutos del inicio
¡Formación confirmada en San Martín!
Este será el "11" que saldrá a la cancha esta tarde en el conjunto de Yllana
La gente empieza a llegar al estadio
Al rededor de La Ciudadela, los hinchas del "Santo" llenan de color la jornada
Así entra en calor el conjunto de Villa Alem
Nicolás Tonini será el arquero de Tucumán Central el día de Hoy, en reemplazo de Daniel Moyano que sufrió una sobrecarga en el aductor de su pierna derecha.
GENTILEZA: Carlos Alfredo "Yiyera" Delgado
Así luce el vestuario del "Santo"
La foto fue compartida por el club, a través de sus redes sociales oficiales
El equipo de Villa Alem ya reconoce el campo de juego y se prepara para el partido
GENTILEZA: Carlos Alfredo "Yiyera" Delgado
Los jugadores del "Rojo" recorren las instalaciones del estadio
¡Tucumán Central ya se encuentra en el estadio!
Estos son los citados por Andrés Yllana para disputar el partido de hoy
Estos son los convocados por Walter Arrieta para el encuentro de esta tarde
Lo que tenés que saber
El "Santo" recibe al "Rojo" de Villa Alem en La Ciudadela desde las 17.30, en el marco del último amistoso de pretemporada para el equipo dirigido por Andrés Yllana