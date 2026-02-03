Argentina y los Grammy 2026: Paco y Ca7riel, en una lista dispar

Hacer historia con un mensaje

Bad Bunny lo hizo: el puertorriqueño ganó el Grammy a Álbum del Año por “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, el primer premio a un disco cantado íntegramente en español. Pero fue más allá, cuando en su discurso cargó contra la Policía Anti Inmigración de Donald Trump y pidió “¡Fuera ICE!”, por sus siglas en inglés.“No somos salvajes. No somos animales. No somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses. Dedico este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra, su país, para seguir sus sueños. Sé que es difícil no odiar en estos días, y el odio se vuelve más poderoso con más odio”, agregó, para afirmar que lo único que puede vencerlo es el amor. Su mensaje no fue el único en ese tono: al recibir el premio a Canción del Año por “Wildflower”, Billie Eilish aseveró que “nadie es ilegal en tierras robadas, tenemos que seguir luchando y protestando; nuestras voces realmente importan, y la gente importa”; y Olivia Dean (elegida Mejor Nuevo Artista) se reivindicó “nieta de un inmigrante, producto de la valentía, y esas personas merecen ser celebradas”.