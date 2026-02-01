Secciones
Premios Grammy 2026: seguí EN VIVO la ceremonia más importante de la música

La 68.ª edición de los Premios Grammy reúne a las principales figuras de la industria musical en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Por LA GACETA Hace 7 Min
20:59 hs

Ca7riel y Paco Amoroso se llevaron el premio a mejor álbum rock o alternativo latino

En la previa a la ceremonia central, el dúo de Ca7riel y Paco Amoroso se quedaron con el premio Grammy 2026 a mejor álbum rock o alternativo latino, que se entregan en la pre-gala. Competían contra Genes Rebeldes, Aterciopelados; Astropical, Bomba Estéreo; Rawayana, Astropical; Algorythm, Los Wizzards y Novela, Fito Páez.

Ca7riel y Paco Amoroso se llevaron el premio a mejor álbum rock o alternativo latino. Ca7riel y Paco Amoroso se llevaron el premio a mejor álbum rock o alternativo latino.

Los Premios Grammy 2026 se entregarán este domingo 1 de febrero en una gala que medirá el impacto musical de Bad Bunny, Lady Gaga y Kendrick Lamar, quienes llegan a esta edición con la posibilidad de batir récords históricos de galardones. La ceremonia será transmitida por TNT y HBO. En la Argentina, el pre-show comenzará a las 21, mientras que la ceremonia principal se podrá ver desde las 22. 

La noche de los Premios Grammy 2026 contará con presentaciones de Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Addison Rae, Alex Warren, Andrew Watt, Brandy Clark, Clipse, Chad Smith, Duff McKagan, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Lukas Nelson, Ms. Lauryn Hill, Olivia Dean, Post Malone, Pharrell Williams, Reba McEntire, Slash, SOMBR y The Marías.

