Premios Grammy 2026: seguí EN VIVO la ceremonia más importante de la música

Lo que tenés que saber

Los Premios Grammy 2026 se entregarán este domingo 1 de febrero en una gala que medirá el impacto musical de Bad Bunny, Lady Gaga y Kendrick Lamar, quienes llegan a esta edición con la posibilidad de batir récords históricos de galardones. La ceremonia será transmitida por TNT y HBO. En la Argentina, el pre-show comenzará a las 21, mientras que la ceremonia principal se podrá ver desde las 22.

La noche de los Premios Grammy 2026 contará con presentaciones de Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Addison Rae, Alex Warren, Andrew Watt, Brandy Clark, Clipse, Chad Smith, Duff McKagan, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Lukas Nelson, Ms. Lauryn Hill, Olivia Dean, Post Malone, Pharrell Williams, Reba McEntire, Slash, SOMBR y The Marías.