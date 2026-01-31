EN VIVO: Atlético Tucumán recibe a Huracán en la fecha 3 del Torneo Apertura 2026
EN CASA. El Monumental José Fierro aguarda el encuentro de esta noche, con Atlético Tucumán como local frente a Huracán. ./X @ATOficial
20:32 hs
Posible formación de Atlético
Luis Ingolotti; Leonel Di Placido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso e Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz y Ezequiel Ham; Franco Nicola, Nicolás Laméndola y Leandro Díaz.
Lo que tenés que saber
El "Decano" llega con la sensación de haber merecido más en sus dos primeras presentaciones del Apertura. El equipo mostró pasajes de buen juego, pero le faltó traducirlos en goles y resultados, tanto contra Independiente Rivadavia como ante Central Cordoba. Esta noche, como local, buscará cortar la racha sin triunfos y afirmarse desde el rendimiento que viene construyendo.
El encuentro será dirigido por Felipe Viola y en el VAR estará Juan Pablo Loustau.
