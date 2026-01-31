EN VIVO: Atlético Tucumán recibe a Huracán en la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

Lo que tenés que saber

El "Decano" llega con la sensación de haber merecido más en sus dos primeras presentaciones del Apertura. El equipo mostró pasajes de buen juego, pero le faltó traducirlos en goles y resultados, tanto contra Independiente Rivadavia como ante Central Cordoba. Esta noche, como local, buscará cortar la racha sin triunfos y afirmarse desde el rendimiento que viene construyendo.

El encuentro será dirigido por Felipe Viola y en el VAR estará Juan Pablo Loustau.