EN VIVO: Rugby, montañas y pura acción en el Seven de Tafí del Valle

11:43 hs

¿Cómo es el formato del torneo?

Participan 12 equipos, divididos en cuatro zonas. En la fase inicial juegan todos contra todos dentro de cada grupo, a lo largo de dos fechas. El sistema de puntaje será: tres puntos por victoria, uno por empate y cero por derrota.

Tras la fase clasificatoria, se disputarán las Copas de Oro, Plata y Bronce. Los primeros de cada grupo jugarán por el Oro; los segundos, por la Plata; y los terceros, por el Bronce. Los cruces respetarán el esquema zona 1 vs zona 2 y zona 3 vs zona 4.