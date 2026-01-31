EN VIVO: Rugby, montañas y pura acción en el Seven de Tafí del Valle
Final del partido
Huirapuca (Municipalidad de Concepción) 19 - Universitario (Sancor salud) 10
Inicio del partido
Huirapuca (Municipalidad de Concepción) - Universitario (Sancor salud)
Final del partido
Jockey Club de Salta (Iveco Ortega) 17 - Cardenales (Lysoform) 7
Inicio de partido
Juegan Jockey Club de Salta (Iveco Ortega) vs Cardenales (Lysoform)
Final del décimo partido de la jornada
Palau 46-Tigres de Salta (La Argentina) 7
Siguen los juegos
Palau enfrenta a Tigres de Salta (La Argentina)
Final del noveno partido
Universitario de Tucumán (Stella Artois) 7-Los Tarcos (Off) 7
Sigue la acción en la estancia El Churqui
Universitario de Tucumán (Stella Artois)-Los Tarcos (Off)
También finalizó el octavo partido
Huirapuca (Municipalidad de Concepción) 41-Jockey Club de Tucumán (Roy Riff) 7.
Final del séptimo juego
Jockey Club de Salta (Iveco Ortega) 33-Santiago Lawn Tennis (A Nation) 12.
Sigue la acción en el Seven de Tafí
Ya comenzó Jockey Club de Salta (Iveco Ortega)-Santiago Lawn Tennis (A Nation).
Se fue también el sexto partido
Palau 7 superó 49 a 0 a Municipalidad de Aguilares.
Terminó el quinto partido
Univerisario de Tucumán (Stella Artois) 19-Los Teros (Gulero 7) 14
Comenzó el quinto partido de la jornada
Ya juegan Univerisario de Tucumán (Stella Artois)-Los Teros (Gulero 7)
Finalizó el cuarto partido
Universitario (Sancor Salud) 31-Jockey Club de Tucumán (Roy Riff) 17
¿Quiénes son los máximos ganadores del Seven de Tafí?
Es el seleccionado de Salta, que no participa de esta edición. Lo siguen el seleccionado tucumano y Huirapuca.
¿Cómo es el formato del torneo?
Participan 12 equipos, divididos en cuatro zonas. En la fase inicial juegan todos contra todos dentro de cada grupo, a lo largo de dos fechas. El sistema de puntaje será: tres puntos por victoria, uno por empate y cero por derrota.
Tras la fase clasificatoria, se disputarán las Copas de Oro, Plata y Bronce. Los primeros de cada grupo jugarán por el Oro; los segundos, por la Plata; y los terceros, por el Bronce. Los cruces respetarán el esquema zona 1 vs zona 2 y zona 3 vs zona 4.
¿Cómo están constituidas las zonas?
En esta edición habrá cuatro zonas de tres equipos cada una:
Grupo 1: Universitario (Stella Artois), Los Tarcos (Off) y Los Teros (Gulero 7).
Grupo 2: Palau 7 (Agua Palau), Tigres Rugby Club (La Argentina) y Aguará Guazú (Municipalidad de Aguilares).
Grupo 3: Jockey Club de Salta (Iveco Ortega), Cardenales (Lysoform) y Santiago Lawn Tennis (A Nation).
Grupo 4: Huirapuca (Ciudad de Concepción), Universitario de Salta (Sancor Salud) y Jockey Club de Tucumán (Roy Riff).
¿Qué servicios hay en la estancia El Churqui?
Dentro de la estancia, los asistentes pueden encontrar food trucks y distintos stands con actividades recreativas. Además, hay un estacionamiento contiguo al predio principal.
¿Cómo es la entrada?
Es gratuita para todo el público. De todos modos, hay un stand de Espacio Juntarnos, en el que se recaudan fondos destinados a esa fundación solidaria.
Resultados de los primeros partidos
Los Tarcos (Off) 14-Los Teros (Gulero 7) 21
Tigres de Salta (La Argentina) 23-Aguará Guazú (Municipalidad de Aguilares) 17
Cardenales (Lysoform) 24- Santiago Lawn Tennis (A Nation) 7