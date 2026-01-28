Secciones
Recuerdos fotográficos: los maniquíes de la Independencia

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Jorge Olmos Sgrosso
Jorge Olmos Sgrosso Hace 7 Hs

El Salón de la Jura de la Casa Histórica luce de lo más extraño en esta foto de febrero de 2002. Como estrategia para atraer al turismo decidieron emular la jornada del 9 de julio de 1816, con la representación de los congresales que declararon la Independencia tal como -se supone- estaban ubicados durante aquella jornada. Para eso emplearon una serie de maniquíes, a los que vistieron convenientemente y procuraron darle realismo a los rostros y las expresiones. Como se sabe, el Salón de la Jura es lo único que queda en pie de la construcción original de la Casa Histórica, por lo que suele ser la mayor atracción al momento de recorrer el museo. Allá por 2022, para acceder había que pagar una entrada de 2 pesos.

