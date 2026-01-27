EN VIVO: Atlético Tucumán recibe a Central Córdoba por la segunda fecha del torneo Apertura 2026
EN VIVO. Los dirigidos por Hugo Colace buscarán conquistar sus primeros tres puntos en el campeonato | FOTO: Diego Aráoz para LA GACETA.
19:42 hs
Baja sensible en el "Decano"
Hugo Colace no podrá contar con Ramiro Ruiz Rodríguez. El delantero sufrió la ruptura del menisco interno de la rodilla y será operado en los próximos días, con un mes estimado de recuperación. En su lugar, y si se mantiene el esquema utilizado ante la “Lepra”, Franco Nicola se perfila como reemplazante en el once inicial.
19:07 hs
¡Cuerpo arbitral confirmado!
Los encargados de impartir justicia en el encuentro serán:
• Árbitro principal: Andrés Gariano
• Asistente 1: Manuel Sánchez
• Asistente 2: Federico Cano
• Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
• VAR: Álvaro Carranza
• AVAR: Nahuel Viñas
19:04 hs
¡Estos son los convocados del "Ferroviario"!
19:03 hs
¡Estos son los convocados del "Decano"!
Lo que tenés que saber
• Hora: 22.15
• TV: ESPN Premium
• Árbitro: Andrés Gariano
• VAR: Álvaro Carranza
• Estadio: Monumental José Fierro