EN VIVO: Atlético Tucumán recibe a Central Córdoba por la segunda fecha del torneo Apertura 2026

EN VIVO. Los dirigidos por Hugo Colace buscarán conquistar sus primeros tres puntos en el campeonato | FOTO: Diego Aráoz para LA GACETA. EN VIVO. Los dirigidos por Hugo Colace buscarán conquistar sus primeros tres puntos en el campeonato | FOTO: Diego Aráoz para LA GACETA.

El “Decano” recibe al “Ferroviario” con la necesidad de sumar de a tres y dejar atrás el traspié del debut, en un duelo clave para empezar a enderezar su camino en el campeonato.

Hace 11 Min
19:42 hs

Baja sensible en el "Decano"

Hugo Colace no podrá contar con Ramiro Ruiz Rodríguez. El delantero sufrió la ruptura del menisco interno de la rodilla y será operado en los próximos días, con un mes estimado de recuperación. En su lugar, y si se mantiene el esquema utilizado ante la “Lepra”, Franco Nicola se perfila como reemplazante en el once inicial.

19:07 hs

¡Cuerpo arbitral confirmado!

Los encargados de impartir justicia en el encuentro serán:
Árbitro principal: Andrés Gariano
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Nahuel Viñas

Lo que tenés que saber

Hora: 22.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Álvaro Carranza

 Estadio: Monumental José Fierro

Comentarios