EN VIVO: Atlético Tucumán recibe a Central Córdoba por la segunda fecha del torneo Apertura 2026

19:42 hs

Baja sensible en el "Decano"

Hugo Colace no podrá contar con Ramiro Ruiz Rodríguez. El delantero sufrió la ruptura del menisco interno de la rodilla y será operado en los próximos días, con un mes estimado de recuperación. En su lugar, y si se mantiene el esquema utilizado ante la “Lepra”, Franco Nicola se perfila como reemplazante en el once inicial.