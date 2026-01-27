Atlético Tucumán empató frente a Central Córdoba por la segunda fecha del torneo Apertura 2026
¡Fin del Encuentro en el José Fierro!
Atlético Tucumán y Central Córdoba empataron 0 a 0 en un partido más luchado que jugado. De momento, ninguno de los equipos pudo ganar en el campeonato.
45+4 ST: ¡La última jugada fue para Atlético!
Kevin Ortiz tiró un centro de tres dedos y Leandro Díaz remató al filo del área chica. El disparo fue a la posición de Alan Aguerre y el encuentro finalizó.
45+3' ST: ¡Lo tuvo Atlético!
Compagnucci desbordó y tiró un centro rasante que el "Loco" Díaz pudo cazar pero salió muy desviado.
45+1' ST: ¡Cayó Galván en el área!
Todo Atlético reclamó penal cuando el lateral se desplomó al ingresar al área que defiende Aguerre. Sin embargo el árbitro no compró y el peligro se dispersó.
45' ST: Se juegan 5 minutos más
El cuarto árbitro anunció el tiempo extra. Atlético sigue buscando su gol pero el tiempo se le acaba.
43' ST: Cambio en el "Decano"
Sale reemplazado Nicolás Laméndola e ingresa Lautaro Godoy.
41' ST: Amarilla en Atlético Tucumán
Leandro Díaz cometió una dura infracción cerca de su área y recibió una amonestación.
35' ST: ¡Se calentó el partido!
Tijanovich tuvo un encontronazo por un lateral con Di Plácido y, apenas realizado el mismo, el lateral acusa una agresión. Amonestado el delantero de Central Córdoba por la acción.
30' ST: ¡Sorprendió Compagnucci!
Se encontraron en el área con Di Plácido y remató desde el punto del penal. El tiro impactó en un defensor y salió hacia el córner.
28' ST: Doble cambio en Atlético Tucumán
Ingresan Gabriel Compagnucci (28) y Javier Domínguez (5) y salieron Ezequiel Ham y Renzo Tesuri (11), respectivamente.
24' ST: ¡Lo tuvo Barrera!
Tras liderar una contra para la visita, el delantero remató desde fuera del área. El tiro fue a la posición de Ingolotti, quien contuvo sin problemas.
21' ST: ¡Encontronazo entre Di Plácido y Barrera!
El lateral de Atlético cubrió la pelota para su salida al saque de arco, lo que derivó en un altercado frente al delantero rival por la fricción de la propia jugada.
20' ST: Intenta el "Decano"
Acariciando la mitad del segundo tiempo, el conjunto local busca proponer su juego. En contraposición, el "Ferroviario" propone un juego más luchado y presenta una marca férrea.
16' ST: Cambio en Atlético Tucumán
Manuel Brondo (30) tiene su debut en el "Decano", al ingresar en lugar de Franco Nicola.
13' ST: ¡Lo tuvo el Decano!
Renzo Tesuri remató desde fuera del área y el arquero del conjunto santiagueño, Alan Aguerre, dejó un rebote corto que fue pretendido por Díaz. Finalmente el mismo Aguerre contuvo el balón.
11' ST: ¡Lo tuvo la visita!
Tras un centro de llovido que buscaba a Diego Barrera, Ingolotti se jugó la vida y logró rechazar la pelota.
9' ST: Amarilla para Fernando Juárez en Central Córdoba
El número 8 del "Ferroviario" vio la tarjeta amarilla tras haber cometido una dura infracción contra Kevin Ortiz.
3' ST: Duro choque entre Leandro Díaz y Alan Aguerre
Tras una pelota llovida, el delantero "Decano" y el arquero "Ferroviario" se disputaron el balón y, tras el impacto, el arquero se desplomó en el suelo.
Arrancó el segundo tiempo
El "Decano" no realizó variantes para afrontar la segunda mitad.
¡Terminó el primer tiempo!
El "Decano" y el "Ferroviario" se marchan a los vestuarios con el resultado empatado en cero.
42' PT: Intento de Nicola
El "10" disparó desde el costado derecho del ataque, pero fue fácilmente controlado por Aguerre.
38' PT: ¡Lo tuvo Leandro Díaz!
Tras un centro milimétrico de Kevin Ortiz, Leandro Díaz cabecéo en el área y el remate se fue apenas desviado. Finalmente el juez de línea levantó la bandera.
33' PT: Atlético desperdició una contra
La misma fue liderada por Laméndola, quien le dio un mal pase a un Nicola que llegó exigido a tirar el centro y el remate de Ham no logró ser capitalizado por Ezequiel Ham.
30' PT: Amonestado Leonardo Marchi en Central Córdoba
El lateral izquierdo del conjunto santiagueño fue amonestado tras una dura falta frente a Renzo Tesuri.
28' PT: Amonestado Ferrari en el "Decano"
El central recibió la tarjeta amarilla tras cometer falta contra Ezequiel Naya.
26' PT: Intentó Central Córdoba
Tras un centro desde el costado izquierdo del ataque "Ferroviario", Diego Barrera remató de taco dentro del área pero fue contenido sin problemas por Ingolotti.
23' PT: Intento de Kevin Ortiz desde fuera del área
El volante "Decano" remató desde la medialuna, tras un centro de Ham que fue rechazado por el arquero del conjunto santiagueño.
20' PT: ¡Lo tuvo el "Loco" Díaz!
El "9" de Atlético vio adelantado al arquero rival y remató desde mitad de la cancha. Aguerre, ya sin nada que hacer, vio como el remate se iba muy cerca del palo derecho.
17' PT: Seguidilla de tiros de esquina para Central Córdoba
El "Decano" no puede despejar la pelota y concede dos tiros de esquina consecutivos al equipo visitante.
15' PT: ¡Intentó Galván!
El lateral avanzó hasta tres cuartos con pelota dominada y sacó un fuerte remate que fue controlado sin rebote por el arquero Aguerre.
15' PT: Atlético busca ser protagonista
El conjunto de Colace domina la pelota y busca constántemente el ataque.
10' PT: ¡Intentó Nicola desde afuera!
Tras un lateral, el "10" de Atlético remató desde afuera y el arquero contuvo enviando la pelota hacia el córner.
7' PT: ¡Lo tuvo el "Decano"!
Tras un muy buen desborde con posterior centro de Laméndola, Renzo Tesuri cabeceó en el área pero se encontró con una muy buena respuesta de Aguerre.
5' PT: Partido trabado en los primeros minutos
El "Decano" busca tener la posesión de la pelota pero el "Ferroviario" propone un juego peleado.
¡Comenzó el partido!
¡Atlético Tucumán y Central Córdoba ya disputan el encuentro!
¡Los equipos ya están en el campo de juego!
Los planteles ya se encuentran en el terreno para disputar el encuentro.
Así luce el campo de juego
Las tribunas del José Fierro se empiezan a colmar a la espera del encuentro.
¡Equipo confirmado en el "Ferroviario"!
¡Así forma Atlético Tucumán!
Los equipos se retiran a los vestuarios
Ambos conjuntos se dirigen hacia los vestidores para prepararse para disputar el encuentro de esta noche.
Cambios en el "Decano"
Con respecto al encuentro anterior, el equipo de Colace tendrá dos modificaciones: Lionel Di Plácido por Gabriel Compagnucci; y Franco Nicola por Ramiro Ruiz Rodríguez.
Central Córdoba ya realiza la entrada en calor
El "Ferroviario" se suma al campo de juego para los preparativos previos al encuentro.
Atlético Tucumán ya se encuentra realizando la entrada en calor
El conjunto "Decano" se encuentra ya en el campo de juego para los ejercicios precompetitivos.
¡Pusineri volvió al José Fierro!
El conjunto "Ferroviario" llegó al estadio para disputar el encuentro, siendo liderados por el ex entrenador del "Decano".
¡Atlético Tucumán llegó al estadio!
El club compartió imágenes del arribo del plantel a través de sus redes sociales.
El posteo de Central Córdoba desde su vestuario
Las camisetas de esta noche del "Decano"
Las camisetas de esta noche del "Ferroviario"
Así luce el campo de juego del Monumental
El club mostró en sus redes sociales imágenes de los preparativos previos al partido de esta noche.
Vuelve Pusineri al Monumental José Fierro
El partido marcará el regreso de Lucas Pusineri al estadio de Atlético Tucumán. El entrenador dirigió 85 encuentros al Decano en dos etapas. Será su primera vez nuevamente en el Monumental desde el banco visitante.
Ingreso al Monumental: comunicado de Atlético
Baja sensible en el "Decano"
Hugo Colace no podrá contar con Ramiro Ruiz Rodríguez. El delantero sufrió la ruptura del menisco interno de la rodilla y será operado en los próximos días, con un mes estimado de recuperación. En su lugar, y si se mantiene el esquema utilizado ante la “Lepra”, Franco Nicola se perfila como reemplazante en el once inicial.
¡Cuerpo arbitral confirmado!
Los encargados de impartir justicia en el encuentro serán:
• Árbitro principal: Andrés Gariano
• Asistente 1: Manuel Sánchez
• Asistente 2: Federico Cano
• Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
• VAR: Álvaro Carranza
• AVAR: Nahuel Viñas
¡Estos son los convocados del "Ferroviario"!
¡Estos son los convocados del "Decano"!
Lo que tenés que saber
• Hora: 22.15
• TV: ESPN Premium
• Árbitro: Andrés Gariano
• VAR: Álvaro Carranza
• Estadio: Monumental José Fierro