Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO Tucumán Central se prepara para enfrentar a Talleres de Perico por la final de la Región Norte

FACHADA. Así está la entrada del club Talleres de Perico. FACHADA. Así está la entrada del club Talleres de Perico. Foto de Benjamín Papaterra/LA GACETA.

El partido comenzará a las 18 en Perico. El “Rojo” de Villa Alem concentra en Güemes a la espera de un cruce decisivo en el Regional Federal Amateur.

Hace 32 Min

Lo que tenés que saber

Tucumán Central llega a esta definición con una ventaja importante, luego de haber ganado 2-0 el partido de ida de la final regional. Desde las 18, en Perico, el “Rojo” de Villa Alem deberá administrar esa diferencia y sostener la solidez mostrada en casa para mantener vivo el sueño de llegar a la final por el ascenso al Torneo Federal A, instancia para la que todavía restará un partido más.

Temas JujuyClub Tucumán CentralTorneo Regional Amateur
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Milei volverá a Estados Unidos para liderar la Argentina Week y promover inversiones en Nueva York

Milei volverá a Estados Unidos para liderar la Argentina Week y promover inversiones en Nueva York

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el Monumental de 25 de Mayo y Chile

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el "Monumental" de 25 de Mayo y Chile

Las jubilaciones no alcanzan: atención trabajadores y empresarios

Las jubilaciones no alcanzan: atención trabajadores y empresarios

Comentarios