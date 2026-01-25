EN VIVO Tucumán Central se prepara para enfrentar a Talleres de Perico por la final de la Región Norte

Lo que tenés que saber

Tucumán Central llega a esta definición con una ventaja importante, luego de haber ganado 2-0 el partido de ida de la final regional. Desde las 18, en Perico, el “Rojo” de Villa Alem deberá administrar esa diferencia y sostener la solidez mostrada en casa para mantener vivo el sueño de llegar a la final por el ascenso al Torneo Federal A, instancia para la que todavía restará un partido más.