EN VIVO Tucumán Central se prepara para enfrentar a Talleres de Perico por la final de la Región Norte
FACHADA. Así está la entrada del club Talleres de Perico. Foto de Benjamín Papaterra/LA GACETA.
Lo que tenés que saber
Tucumán Central llega a esta definición con una ventaja importante, luego de haber ganado 2-0 el partido de ida de la final regional. Desde las 18, en Perico, el “Rojo” de Villa Alem deberá administrar esa diferencia y sostener la solidez mostrada en casa para mantener vivo el sueño de llegar a la final por el ascenso al Torneo Federal A, instancia para la que todavía restará un partido más.