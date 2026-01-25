EN VIVO Tucumán Central empata 1-1 frente a Talleres de Perico por la final de la Región Norte
13' ST: Expulsado Mariano Arroyo en Talleres
Tras un duro pisotón a Bruno Medina, el número 6 del conjunto local se lleva la tarjeta roja.
12' ST: ¡Lo tuvo Coria para Talleres!
Tras una pelota que quedó picando en el área, el número 17 remató y se encontró con una excelente respuesta del arquero del "Rojo".
10' ST: Cambio en Tucumán Central
Walter Arrieta mete mano en el equipo e indica el ingreso de Carlos Juárez (16) en lugar de Diego Velardez (10)
8' ST: ¡GOL DE TUCUMÁN CENTRAL!
Franco Barrera ganó un centro en el área, le pegó cerca del punto de penal y convirtió el empate parcial del encuentro.
6' ST: ¡Tiro desviado de Coria!
Fabián Rivero le ganó la posición a Franco Barrera, tiró el centro y, en el rebote, Marcos Coria le pegó de volea y se fue cerca del palo derecho que defiende Daniel Moyano.
3' ST: ¡Se acerca Talleres!
Tras un pase filtrado del recién ingresado Coria, el número 9 Fabián Rivero intentó dominar la pelota pero Daniel Moyano se interpuso. Finalmente el balón se fue al saque de arco.
¡Empezó el segundo tiempo!
Ya se juega la segunda mitad del encuentro entre Talleres de Perico y Tucumán Central.
¡Cambio en Talleres de Perico!
Nazareno Godoy mueve el banco de suplentes y mete a la cancha al 17 Marcos Coria por el número 11 Nicolás Herrera.
Los equipos vuelven al terreno de juego
Ambos planteles ya se encuentran en el campo para dar inicio al segundo tiempo del encuentro.
Análisis del primer tiempo
Talleres de Perico salió con intensidad desde el inicio y en los primeros 20 minutos buscó el descuento, generando un claro desequilibrio. Tucumán Central se mostró nervioso, impreciso y partido, con poco peso en el mediocampo. Matías Ruiz complicó por su sector y el gol de Fabián Rivero golpeó anímicamente al conjunto tucumano.
Con el correr de los minutos, el local fue perdiendo ritmo y el juego se equilibró, aunque Tucumán Central apenas inquietó con dos remates sin peligro, sosteniendo la ventaja en el global.
¡Terminó el primer tiempo!
Tucumán Central se va al descanso en desventaja por 1-0. Walter Arrieta intentará ajustar piezas para revertir el desarrollo de un encuentro que, pese al resultado parcial, aún mantiene al “Rojo” arriba en el global por 2-1.
45' PT: Se jugarán 4 minutos más
El cuarto árbitro anunció la cantidad de tiempo extra que se jugará. De momento, el "Rojo" intenta nivelar el encuentro.
42' PT: ¡Lo tuvo Lucas Tarcaya!
El número 8 de Talleres remató desde fuera del área pero se fue muy por encima del arco que defiende Moyano.
39' PT: Atención médica para Nicolás Herrera y Matías Smith
Los jugadores de ambos equipos tuvieron un choque de cabezas y se desplomaron en el suelo. Los equipos médicos ingresaron al campo de juego para brindar atención.
36' PT: Avance peligroso para Talleres
Tras una pase filtrado de Ruiz, Herrera dominó la pelota en el área y trajo peligro a favor del equipo local. Franco Barrera despejó la pelota alejando el peligro del arco de Moyano.
31' PT: ¡Lo tuvo Matías Perdigón!
El mediocampista remató desde fuera del área, pero el tiro fue contenido por el arquero Pablo Fernández del conjunto "Azul".
29' PT: Primer córner para el "Rojo"
Tras un avance de Bruno Medina, Mariano Arroyo despejó de cabeza otorgando tiro de esquina para la visita.
26' PT: Desborde de Fabián Rivero
El número 9 de Talleres desbordó en el área pero Franco Barrera lo contuvo y la pelota salió. Saque de arco para el "Rojo".
20' PT: Amarilla para Tucumán Central
Julio Escobar cometió una dura infracción en la medialuna y se llevó la primera amonestación del partido.
19' PT: ¡Lo tuvo Talleres de Cabeza!
Tras un córner ejecutado por Ruiz, Mariano Arroyo se impuso en el área pero el tiro se fue desviado.
17' PT: Dura contra de Talleres de Perico
Tras un centro de Matías Smith que fue despejado, Matías Ruiz lideró la contra del conjunto jujeño que terminó en un despeje de Patricio Krupoviesa.
14' PT: Talleres reclama penal
Tras un centro de la "Pulga" Ruiz, Nicolás Herrera cayó en el área pero el árbitro dio saque de arco para el "Rojo".
10' PT: ¡Gol de Talleres de Perico!
Fabián Rivero convirtió el primer tanto del "Expreso Periqueño" tras una jugada de Alejandro Jiménez
6' PT: Tiro Desviado de Matías Ruiz
El 10 de Talleres efectuó la pelota parada y el remate pasó lejos del arco del "Rojo".
5' PT: ¡Tiro libre peligrosísimo para Talleres!
Tras una infracción en la puerta del área de Franco Flores, el "Expreso Azul" tiene un tiro libre muy cerca del arco de Moyano.
3' PT: Primer acercamiento del "Rojo"
Tras un lateral de Franco Flores, Bruno Medina cayó en el área tras un forcejeo pero el árbitro, Billone Carpio, indicó que no hubo infracción.
¡Empezó el partido!
Ya se juega el encuentro entre el "Rojo" y el "Expreso Azul" en el estadio Plinio Zabala.
¡El "Rojo" está en el campo de juego!
El conjunto de Villa Alem ya se encuentra en el terreno, listo para disputar el encuentro.
¡Talleres de Perico sale a la cancha!
El "Expreso periqueño" sale al campo de juego con un recibimiento impresionante para la final.
¡Formación confirmada en Tucumán Central!
Daniel Moyano; Julio Escobar, Franco Barrera y Patricio Krupoviesa; Franco Flores; Matías Perdigón, César Abregú y Matías Smith; Bruno Medina, Diego Velárdez y Ezequiel Martínez.
Todo listo: el “Rojo” sale con lo mejor a la final.
¡Equipo confirmado en Talleres de Perico!
Los equipos ya ingresan al estadio
Ambos planteles partieron a vestidores para cambiarse y prepararse para salir a disputar el encuentro.
¡Walter Arrieta se prepara para la gran final!
El entrenador del "Rojo" lidera el calentamiento en un marco de público impresionante.
Entra en acción Daniel Moyano
El arquero titular ya realiza la entrada en calor bajo los tres palos ayudado por el segundo arquero del plantel, Nicolás Tonini. Todo bajo la tutela del entrenador de arqueros Bruno Vergara
Todo el staff del "Rojo" trabaja en la final
La nutricionista Carmen Moreno y el masajista Carlos "Yiyera" Delgado ya trabajan con los jugadores en la previa del partido.
¡El "Rojo" ya hace la entrada en calor!
El plantel de Tucumán Central ya se mueve en el campo de juego y realiza los primeros trabajos precompetitivos, ultimando detalles físicos y futbolísticos antes del inicio de la final. Cortesía: Carlos "yiyera" Delgado.
¡Todo el color en la previa!
La mascota del conjunto local le pone color a la previa, animando a grandes y chicos en las tribunas mientras se aguarda la salida de los equipos.
Todo listo para la previa
Los utileros de ambos equipos ya trabajan en el campo de juego preparando camisetas, conos y pelotas para la entrada en calor.
Tribunas repletas para el encuentro
A menos de 45 minutos del inicio del encuentro, el estadio ya luce colmado, con un gran marco de público que acompaña la previa y le pone clima de final a la jornada.
¡Así luce el campo de juego!
El club local compartió en sus redes sociales una imagen del escenario ya preparado para el encuentro, mostrando el estado del campo y el marco que acompaña la previa del partido. Con todo dispuesto, el estadio empieza a tomar color mientras se aguarda la salida de los equipos a la cancha.
¡Tucumán Central llegó al estadio!
El “Rojo” de Villa Alem ya está en el estadio y ya se prepara para enfrentar a Talleres de Perico.
¡Empezó la venta de entradas!
La gente ya se forma en los alrededores del estadio Plinio Zabala para poder comprar el ticket para ver la gran final del Torneo Regional Amateur (Región Norte).
Posible formación de Tucumán Central
Daniel Moyano; Julio Escobar, Franco Barrera y Patricio Krupoviesa; Franco Flores; Matías Perdigón, César Abregú y Matías Smith; Bruno Medina, Diego Velárdez y Ezequiel Martínez.
Posible formación de Talleres de Perico
Pablo Fernández; Joaquín Cardozo, Juan Cruz Huichulef, Mariano Arroyo y Rafael Ríos; Lucas Tarcaya, Rodrigo Morales, Matías Ruiz y Nicolás Herrera; Diego Magno y Hernán Brylko/Fabián Rivero.
Lo que tenés que saber
Tucumán Central llega a esta definición con una ventaja importante, luego de haber ganado 2-0 el partido de ida de la final regional. Desde las 18, en Perico, el “Rojo” de Villa Alem deberá administrar esa diferencia y sostener la solidez mostrada en casa para mantener vivo el sueño de llegar a la final por el ascenso al Torneo Federal A, instancia para la que todavía restará un partido más.