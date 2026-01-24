EN VIVO: San Martín empata sin goles en el segundo amistoso frente a Güemes

10:17 hs

Finalizó el primer tiempo

San Martín y Güemes igualan 0-0 al término de un primer tiempo con escasas situaciones. El “Santo” intentó manejar la pelota y los tiempos del partido, aunque le faltó profundidad en los metros finales. La molestia física de Nicolás Moreno obligó a Andrés Yllana a rearmar el esquema: Ovando pasó a ser la principal referencia ofensiva y Aníbal Paz se ubicó por el sector izquierdo. Del otro lado, Güemes prácticamente no generó peligro.