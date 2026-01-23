Secciones
EN VIVO: Atlético Tucumán visita a Independiente Rivadavia por la fecha 1 del Apertura 2026

DEBUT. Los dirigidos por Hugo Colace buscan iniciar su camino en el campeonato con una victoria | FOTO: Diego Aráoz / La Gaceta. DEBUT. Los dirigidos por Hugo Colace buscan iniciar su camino en el campeonato con una victoria | FOTO: Diego Aráoz / La Gaceta.

El “Decano” pone primera en el torneo y debuta fuera de casa ante la “Lepra” mendocina. Está pactado que el encuentro se juegue desde las 22.15 y será televisado por TNT Sports Premium.

Hace 2 Hs
16:59 hs

Probable formación de Atlético Tucumán

Luis Ingolotti; Gabriel Compagnucci, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Ezequiel Ham; Ramiro Ruíz Rodríguez, Leandro Díaz y Nicolás Laméndola.

DT: Hugo Colace.

16:57 hs

Probable formación de Independiente Rivadavia

Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández y Alex Arce.

DT: Alfredo Berti.

Lo que tenés que saber

  • Hora: 22.15
  • TV: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Bryan Ferreyra
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • Estadio: Bautista Gargantini (Independiente Rivadavia)
