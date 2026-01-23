EN VIVO: Atlético Tucumán visita a Independiente Rivadavia por la fecha 1 del Apertura 2026
DEBUT. Los dirigidos por Hugo Colace buscan iniciar su camino en el campeonato con una victoria | FOTO: Diego Aráoz / La Gaceta.
Hace 2 Hs Seguir en
16:59 hs
Probable formación de Atlético Tucumán
Luis Ingolotti; Gabriel Compagnucci, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Ezequiel Ham; Ramiro Ruíz Rodríguez, Leandro Díaz y Nicolás Laméndola.
DT: Hugo Colace.
16:57 hs
Probable formación de Independiente Rivadavia
Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández y Alex Arce.
DT: Alfredo Berti.
Lo que tenés que saber
- Hora: 22.15
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- Estadio: Bautista Gargantini (Independiente Rivadavia)