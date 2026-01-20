EN VIVO San Martín vence 1-0 a Mitre en Santiago del Estero

08:41 hs

7' PT: Primeros matices de la idea de Yllana

San Martín comenzó el partido como un equipo intenso en la marca con mucha presión en la mitad de la cancha. El "Santo", además, busca jugar con rápidas combinaciones entre sus volantes y los delanteros, aunque no encuentra la profundidad necesaria para batir el arco del "Aurinegro". Mitre, en tanto, busca el primer tanto del partido con rápidas transiciones que exigen a pleno a la zaga central del Yllana. Por el momento, el partido continúa 0-0.