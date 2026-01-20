EN VIVO San Martín vence 1-0 a Mitre en Santiago del Estero
28' ST: Gran jugada de San Martín
Diarte lanzó un centro al área chica y Pons ganó en las alturas, pero Pietrobono atajó el cabezazo.
26' ST: Buen remate de Cisnero
Alan Cisnero, que ingresó en lugar de "Caco" García", lanzó un potente remate que exigió al arquero de Mitre.
25' ST: Jugada peligrosa del "Santo"
"Pupi" recibió un pase en profundidad de Pons e intentó picarla por encima del cuerpo de Pietrobono.
10' ST: Remate peligroso de "Turbo"
El "7" ingresó al área por el sector derecho y lanzó un remate potente que fue capturado por el arquero "aurinegro".
Comenzó el segundo tiempo
Yllana no realizó cambios para afrontar el segundo tiempo.
Finalizó el primer tiempo
Durante los primeros 35 minutos, San Martín mostró una mayor intensidad a su rival y Ferreyra anotó el primer gol del partido.
32' PT: Gran atajada de Sand
El arquero del "Santo" atajó un potente tiro libre. El "Santo" continúa 1-0.
24' PT: Potente remate de Pons
El delantero lanzó un remate de afuera del área y fue atajado por el arquero de Mitre.
21' PT: Nueva ocasión para San Martín
Gonzalo Rodríguez lanzó un centro y Pons estuvo cerca de anotar el segundo para el "Santo".
18': Gol de San Martín
Ferreyra puso el 1-0 frente a Mitre.
16' PT: Briñone estuvo cerca de abrir el marcador
Tras un tiro de esquina, el volante central estuvo cerca de abrir el marcador, pero su remate pasó por encima del travesaño. El duelo continúa sin goles.
12' PT: Primera jugada de peligro del "Santo"
Lucas Diarte puso un pase largo que fue capturado por Ferreyra. El ex Rosario Central estuvo cerca de abrir el marcador, pero el arquero de Mitre evitó la caída de su valla.
7' PT: Primeros matices de la idea de Yllana
San Martín comenzó el partido como un equipo intenso en la marca con mucha presión en la mitad de la cancha. El "Santo", además, busca jugar con rápidas combinaciones entre sus volantes y los delanteros, aunque no encuentra la profundidad necesaria para batir el arco del "Aurinegro". Mitre, en tanto, busca el primer tanto del partido con rápidas transiciones que exigen a pleno a la zaga central del Yllana. Por el momento, el partido continúa 0-0.
Comenzó el partido
San Martín inició el duelo con un "11" compuesto por Darío Sand, Víctor Salazar, Tiago Peñalba, Ezequiel Parnisari, Lucas Diarte; Santiago Briñone, Jorge Juárez, Matías García; Luciano Ferreyra, Facundo Pons y Gonzalo Rodríguez.
Primeros movimientos del "Santo"
San Martín ya se encuentra en el campo de juego realizando los primeros movimientos precompetitivos en la previa al duelo frente al "Aurinegro".
Lo que tenés que saber
Desde las 8, San Martín y Mitre disputarán dos amistosos en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione. El entrenador Andrés Yllana aprovechará el encuentro para probar a los refuerzos y comenzar a definir el equipo de cara al inicio de la Primera Nacional.