Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO San Martín vence 1-0 a Mitre en Santiago del Estero

ENTRADA EN CALOR. San Martín está listo para enfrentar a Mitre en Santiago del Estero. ENTRADA EN CALOR. San Martín está listo para enfrentar a Mitre en Santiago del Estero. Nicolás Nuñez / Especial para La Gaceta

Hoy, el “Santo” disputará dos amistosos frente al “Aurinegro” en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione. Ambos encuentros servirán como las primeras pruebas del equipo de Andrés Yllana.

Hace 4 Min
09:43 hs

28' ST: Gran jugada de San Martín

Diarte lanzó un centro al área chica y Pons ganó en las alturas, pero Pietrobono atajó el cabezazo.

09:42 hs

26' ST: Buen remate de Cisnero

Alan Cisnero, que ingresó en lugar de "Caco" García", lanzó un potente remate que exigió al arquero de Mitre.

09:41 hs

25' ST: Jugada peligrosa del "Santo"

"Pupi" recibió un pase en profundidad de Pons e intentó picarla por encima del cuerpo de Pietrobono.

09:25 hs

10' ST: Remate peligroso de "Turbo"

El "7" ingresó al área por el sector derecho y lanzó un remate potente que fue capturado por el arquero "aurinegro". 

09:15 hs

Comenzó el segundo tiempo

Yllana no realizó cambios para afrontar el segundo tiempo.

09:09 hs

Finalizó el primer tiempo

Durante los primeros 35 minutos, San Martín mostró una mayor intensidad a su rival y Ferreyra anotó el primer gol del partido.

09:04 hs

32' PT: Gran atajada de Sand

El arquero del "Santo" atajó un potente tiro libre. El "Santo" continúa 1-0.

08:57 hs

24' PT: Potente remate de Pons

El delantero lanzó un remate de afuera del área y fue atajado por el arquero de Mitre.

08:54 hs

21' PT: Nueva ocasión para San Martín

Gonzalo Rodríguez lanzó un centro y Pons estuvo cerca de anotar el segundo para el "Santo".

08:51 hs

18': Gol de San Martín

Ferreyra puso el 1-0 frente a Mitre.

08:50 hs

16' PT: Briñone estuvo cerca de abrir el marcador

Tras un tiro de esquina, el volante central estuvo cerca de abrir el marcador, pero su remate pasó por encima del travesaño. El duelo continúa sin goles.

08:47 hs

12' PT: Primera jugada de peligro del "Santo"

Lucas Diarte puso un pase largo que fue capturado por Ferreyra. El ex Rosario Central estuvo cerca de abrir el marcador, pero el arquero de Mitre evitó la caída de su valla.

08:41 hs

7' PT: Primeros matices de la idea de Yllana

San Martín comenzó el partido como un equipo intenso en la marca con mucha presión en la mitad de la cancha. El "Santo", además, busca jugar con rápidas combinaciones entre sus volantes y los delanteros, aunque no encuentra la profundidad necesaria para batir el arco del "Aurinegro". Mitre, en tanto, busca el primer tanto del partido con rápidas transiciones que exigen a pleno a la zaga central del Yllana. Por el momento, el partido continúa 0-0.

08:35 hs

Comenzó el partido

San Martín inició el duelo con un "11" compuesto por Darío Sand, Víctor Salazar, Tiago Peñalba, Ezequiel Parnisari, Lucas Diarte; Santiago Briñone, Jorge Juárez, Matías García; Luciano Ferreyra, Facundo Pons y Gonzalo Rodríguez.

08:19 hs

Primeros movimientos del "Santo"

San Martín ya se encuentra en el campo de juego realizando los primeros movimientos precompetitivos en la previa al duelo frente al "Aurinegro". 

Primeros movimientos del Santo

Lo que tenés que saber

Desde las 8, San Martín y Mitre disputarán dos amistosos en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione. El entrenador Andrés Yllana aprovechará el encuentro para probar a los refuerzos y comenzar a definir el equipo de cara al inicio de la Primera Nacional.

Temas Santiago del EsteroPrimera NacionalClub Atlético MitreSan MartínSan Martín de TucumánAndrés Yllana
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: No fue falta de obras, fue la naturaleza

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: "No fue falta de obras, fue la naturaleza"

Las lluvias no darían tregua a Tucumán este martes 20 de enero

Las lluvias no darían tregua a Tucumán este martes 20 de enero

El gran secuestro: cómo el celular se llevó nuestra atención

El gran secuestro: cómo el celular se llevó nuestra atención

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

El sospechoso del crimen de Érika Álvarez será imputado por el Ministerio Público Fiscal

El sospechoso del crimen de Érika Álvarez será imputado por el Ministerio Público Fiscal

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

Comentarios