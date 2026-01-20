Recuerdos fotográficos: las "motos" de la década del 50
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
De riguroso y elegante traje, sobre dos ruedas. Pero no en moto, como es común en estos días, sino en bicicleta. Era una clásica postal urbana allá por mil novecientos cincuenta y tantos. Aquí se los ve cruzando el paso a nivel de Crisóstomo Álvarez y Bernabé Aráoz. Eran tantas las bicis que circulaban -y tantas se robaban- que pronto empezaron a usar patentes.