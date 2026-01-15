Secciones
EN VIVO: Atlético Tucumán venció 2-1 a Progreso por la Serie Río de la Plata

BUSCA SU SEGUNDA VICTORIA. Atlético Tucumán llega con los ánimos en alza, tras vencer a Cerro Largo 2-1 en su primera presentación del año. Además, el equipo alternativo ayer goleó 5-2 a Everton en un ensayo informal. BUSCA SU SEGUNDA VICTORIA. Atlético Tucumán llega con los ánimos en alza, tras vencer a Cerro Largo 2-1 en su primera presentación del año. Además, el equipo alternativo ayer goleó 5-2 a Everton en un ensayo informal.

Con un doblete de Ruiz Rodríguez, el "Decano" se impuso ante el "Gaucho" y cerró su participación en el torneo veraniego.

Hace 37 Min
20:10 hs

Finalizó el partido

Atlético superó a Progreso 2-1, con un doblete de Ramiro Ruiz Rodríguez. Tuvo un comienzo arrollador, se apagó con el pasar de los minutos y sufrió más de la cuenta sobre el final.

19:41 hs

Colace mueve el banco

Ingresan Lautaro Godoy, Maximiliano Villa, Martín Ortega, Leonel Vega y Martín Benítez.

19:21 hs

Atlético se queda con un jugador menos

Nicolás Laméndola se fue expulsado tras un agarrón que le costó su segunda tarjeta amarilla.

19:20 hs

Comenzó el segundo tiempo

El "Decano" y el "Gaucho" salen a la cancha a disputar el complemento.

19:01 hs

Finalizó el primer tiempo

Con un doblete de Ruiz Rodríguez, Atlético vence a Progreso en su segunda participación en la Serie Río de la Plata.

19:00 hs

Así fue el descuento de Progreso

18:55 hs

El 2-0 de "RRR"

18:54 hs

Así fue el 1-0 del "Decano"

18:51 hs

Gol de Progreso

El conjunto uruguayo descuenta tras un error en la salida de Luis Ingolotti. Fabricio Fernández, el autor del gol. 2-1.

18:43 hs

Progreso se acomoda en el partido

El conjunto uruguayo superó el vendaval "decano", se adelantó algunos metros en la cancha y empieza a amigarse con la pelota. 

18:40 hs

Primer cambio en Atlético

A los 24' se retira con una molestia física el capitán Leonel Di Plácido. Ingresa en su lugar Gabriel Compagnucci.

18:32 hs

Un monólogo tucumano

Atlético domina el juego, es dueño de las situaciones de gol y maneja la pelota a su gusto. Progreso no encuentra respuestas.

18:23 hs

Llegó el segundo para el "Decano"

A los 7', Nicolás Laméndola filtró un gran pase para Ruiz Rodríguez, que ganó en velocidad y definió cruzado a la red. 

18:20 hs

Gol de Atlético

A los 4', Ramiro Ruiz Rodríguez, de zurda, define tras una gran jugada colectiva del "Decano". 

18:16 hs

Arrancó el partido

Atlético y Progreso se enfrentan en Parque Saroldi.

17:57 hs

Los titulares en el "Decano"

17:53 hs

El "11" inicial del "Gaucho"

17:48 hs

Calentando motores

17:26 hs

Vuelve la celeste y blanca

El "Decano" usará su equipación titular para el duelo de esta tarde frente a Progreso.

17:24 hs

Atlético llegó a Parque Saroldi

Carlos Abeldaño y Ezequiel Ham ingresan a las inmediaciones del estadio.

17:13 hs

Los convocados de los "Gauchos"

17:12 hs

El rival

Progreso llega al encuentro tras vencer por penales a Defensor Sporting por la Copa de la Liga AUF, un torneo no oficial organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol. En 2025 peleó el descenso de la Primera División uruguaya, pero logró salvarse y finalizar en el 12° puesto de la tabla anual.

17:06 hs

El recinto

Ubicado en el corazón del tradicional y arbolado barrio del Prado en Montevideo, el estadio Parque Saroldi es la casa de River Plate de Uruguay y uno de los escenarios más pintorescos de la capital charrúa. Con capacidad para aproximadamente 6.000 espectadores, el escenario se destaca por su cercanía a otros estadios históricos y por llevar su nombre en honor al primer arquero de la institución, Federico Omar Saroldi quien falleció trágicamente tras un partido en 1932. 

Lo que tenés que saber

Atlético afronta su segundo partido amistoso de 2026 por la Serie Río de la Plata. Con el objetivo de continuar con el pie derecho en el certamen veraniego, el "Decano" enfrentará a Progreso desde las 18:15 en el estadio Parque Saroldi de Montevideo. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y la plataforma Disney+.

