EN VIVO: Atlético Tucumán venció 2-1 a Progreso por la Serie Río de la Plata

17:06 hs

El recinto

Ubicado en el corazón del tradicional y arbolado barrio del Prado en Montevideo, el estadio Parque Saroldi es la casa de River Plate de Uruguay y uno de los escenarios más pintorescos de la capital charrúa. Con capacidad para aproximadamente 6.000 espectadores, el escenario se destaca por su cercanía a otros estadios históricos y por llevar su nombre en honor al primer arquero de la institución, Federico Omar Saroldi quien falleció trágicamente tras un partido en 1932.