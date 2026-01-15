Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO: Atlético Tucumán vence 2-0 a Progreso por la Serie Río de la Plata

BUSCA SU SEGUNDA VICTORIA. Atlético Tucumán llega con los ánimos en alza, tras vencer a Cerro Largo 2-1 en su primera presentación del año. Además, el equipo alternativo ayer goleó 5-2 a Everton en un ensayo informal. BUSCA SU SEGUNDA VICTORIA. Atlético Tucumán llega con los ánimos en alza, tras vencer a Cerro Largo 2-1 en su primera presentación del año. Además, el equipo alternativo ayer goleó 5-2 a Everton en un ensayo informal.

El "Decano" se mide ante los "Gauchos", conjunto que milita en la máxima categoría del fútbol uruguayo. Televisa ESPN Premium.

Hace 1 Min
18:23 hs

Llegó el segundo para el "Decano"

A los 7', Nicolás Laméndola filtró un gran pase para Ruiz Rodríguez, que ganó en velocidad y definió cruzado a la red. 

18:20 hs

Gol de Atlético

A los 4', Ramiro Ruiz Rodríguez, de zurda, define tras una gran jugada colectiva del "Decano". 

18:16 hs

Arrancó el partido

Atlético y Progreso se enfrentan en Parque Saroldi.

17:57 hs

Los titulares en el "Decano"

17:53 hs

El "11" inicial del "Gaucho"

17:48 hs

Calentando motores

17:26 hs

Vuelve la celeste y blanca

El "Decano" usará su equipación titular para el duelo de esta tarde frente a Progreso.

17:24 hs

Atlético llegó a Parque Saroldi

Carlos Abeldaño y Ezequiel Ham ingresan a las inmediaciones del estadio.

17:13 hs

Los convocados de los "Gauchos"

17:12 hs

El rival

Progreso llega al encuentro tras vencer por penales a Defensor Sporting por la Copa de la Liga AUF, un torneo no oficial organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol. En 2025 peleó el descenso de la Primera División uruguaya, pero logró salvarse y finalizar en el 12° puesto de la tabla anual.

17:06 hs

El recinto

Ubicado en el corazón del tradicional y arbolado barrio del Prado en Montevideo, el estadio Parque Saroldi es la casa de River Plate de Uruguay y uno de los escenarios más pintorescos de la capital charrúa. Con capacidad para aproximadamente 6.000 espectadores, el escenario se destaca por su cercanía a otros estadios históricos y por llevar su nombre en honor al primer arquero de la institución, Federico Omar Saroldi quien falleció trágicamente tras un partido en 1932. 

Lo que tenés que saber

Atlético afronta su segundo partido amistoso de 2026 por la Serie Río de la Plata. Con el objetivo de continuar con el pie derecho en el certamen veraniego, el "Decano" enfrentará a Progreso desde las 18:15 en el estadio Parque Saroldi de Montevideo. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y la plataforma Disney+.

Temas Atlético Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Polémica en la final del Regional Amateur: restricciones a la transmisión del partido revancha

Polémica en la final del Regional Amateur: restricciones a la transmisión del partido revancha

Bombazo en San Martín: la CD avanzó por Lucas Gamba y está cerca de cerrar su llegada

Bombazo en San Martín: la CD avanzó por Lucas Gamba y está cerca de cerrar su llegada

La tajante respuesta del refuerzo de Ferro que fue criticado en redes sociales por su estado físico

La tajante respuesta del refuerzo de Ferro que fue criticado en redes sociales por su estado físico

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

Atlético Tucumán se mide con Progreso de Uruguay en la Serie Río de la Plata: hora, TV y posible formación

Atlético Tucumán se mide con Progreso de Uruguay en la Serie Río de la Plata: hora, TV y posible formación

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Comentarios