EN VIVO: Atlético Tucumán vence 2-0 a Progreso por la Serie Río de la Plata
Llegó el segundo para el "Decano"
A los 7', Nicolás Laméndola filtró un gran pase para Ruiz Rodríguez, que ganó en velocidad y definió cruzado a la red.
Gol de Atlético
A los 4', Ramiro Ruiz Rodríguez, de zurda, define tras una gran jugada colectiva del "Decano".
Arrancó el partido
Atlético y Progreso se enfrentan en Parque Saroldi.
Los titulares en el "Decano"
¡Formación confirmada del Decano!— Atlético Tucumán (@ATOficial) January 15, 2026
Progreso
#Serie2026
En vivo por Disney+ y ESPN Premium pic.twitter.com/wKs3JZMdL9
El "11" inicial del "Gaucho"
#SerieRíoDeLaPlata | Once confirmado #ElGaucho pic.twitter.com/A6AfjUhZTm— C. A. Progreso (@ProgresoOficial) January 15, 2026
Calentando motores
A calentar los muchachos #Serie2026 pic.twitter.com/Y05dYOThJJ— Serie Río de la Plata (@SerieRdeLP) January 15, 2026
Vuelve la celeste y blanca
El "Decano" usará su equipación titular para el duelo de esta tarde frente a Progreso.
Vestuario Listo— Atlético Tucumán (@ATOficial) January 15, 2026
Progreso
#Serie2026
En vivo por Disney+ y ESPN Premium pic.twitter.com/fqqLccosT3
Atlético llegó a Parque Saroldi
Carlos Abeldaño y Ezequiel Ham ingresan a las inmediaciones del estadio.
¡Vamos Decano!— Atlético Tucumán (@ATOficial) January 15, 2026
Estadio Parque Saroldi #Serie2026 pic.twitter.com/oIqkLkig5v
Los convocados de los "Gauchos"
Convocados— C. A. Progreso (@ProgresoOficial) January 15, 2026
Estos son los futbolistas para enfrentar a @ATOficial por la @SerieRdeLP #ElGaucho pic.twitter.com/pMKuJRThAW
El rival
Progreso llega al encuentro tras vencer por penales a Defensor Sporting por la Copa de la Liga AUF, un torneo no oficial organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol. En 2025 peleó el descenso de la Primera División uruguaya, pero logró salvarse y finalizar en el 12° puesto de la tabla anual.
El recinto
Ubicado en el corazón del tradicional y arbolado barrio del Prado en Montevideo, el estadio Parque Saroldi es la casa de River Plate de Uruguay y uno de los escenarios más pintorescos de la capital charrúa. Con capacidad para aproximadamente 6.000 espectadores, el escenario se destaca por su cercanía a otros estadios históricos y por llevar su nombre en honor al primer arquero de la institución, Federico Omar Saroldi quien falleció trágicamente tras un partido en 1932.
Lo que tenés que saber
Atlético afronta su segundo partido amistoso de 2026 por la Serie Río de la Plata. Con el objetivo de continuar con el pie derecho en el certamen veraniego, el "Decano" enfrentará a Progreso desde las 18:15 en el estadio Parque Saroldi de Montevideo. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y la plataforma Disney+.