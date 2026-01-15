Atlético Tucumán venció 2-1 a Progreso por la Serie Río de la Plata
Finalizó el partido
Atlético superó a Progreso 2-1, con un doblete de Ramiro Ruiz Rodríguez. Tuvo un comienzo arrollador, se apagó con el pasar de los minutos y sufrió más de la cuenta sobre el final.
Colace mueve el banco
Ingresan Lautaro Godoy, Maximiliano Villa, Martín Ortega, Leonel Vega y Martín Benítez.
Atlético se queda con un jugador menos
Nicolás Laméndola se fue expulsado tras un agarrón que le costó su segunda tarjeta amarilla.
Comenzó el segundo tiempo
El "Decano" y el "Gaucho" salen a la cancha a disputar el complemento.
Finalizó el primer tiempo
Con un doblete de Ruiz Rodríguez, Atlético vence a Progreso en su segunda participación en la Serie Río de la Plata.
Así fue el descuento de Progreso
El 2-0 de "RRR"
Así fue el 1-0 del "Decano"
Gol de Progreso
El conjunto uruguayo descuenta tras un error en la salida de Luis Ingolotti. Fabricio Fernández, el autor del gol. 2-1.
Progreso se acomoda en el partido
El conjunto uruguayo superó el vendaval "decano", se adelantó algunos metros en la cancha y empieza a amigarse con la pelota.
Primer cambio en Atlético
A los 24' se retira con una molestia física el capitán Leonel Di Plácido. Ingresa en su lugar Gabriel Compagnucci.
Un monólogo tucumano
Atlético domina el juego, es dueño de las situaciones de gol y maneja la pelota a su gusto. Progreso no encuentra respuestas.
Llegó el segundo para el "Decano"
A los 7', Nicolás Laméndola filtró un gran pase para Ruiz Rodríguez, que ganó en velocidad y definió cruzado a la red.
Gol de Atlético
A los 4', Ramiro Ruiz Rodríguez, de zurda, define tras una gran jugada colectiva del "Decano".
Arrancó el partido
Atlético y Progreso se enfrentan en Parque Saroldi.
Los titulares en el "Decano"
Progreso
#Serie2026
El "11" inicial del "Gaucho"
Calentando motores
Vuelve la celeste y blanca
El "Decano" usará su equipación titular para el duelo de esta tarde frente a Progreso.
Progreso
#Serie2026
Atlético llegó a Parque Saroldi
Carlos Abeldaño y Ezequiel Ham ingresan a las inmediaciones del estadio.
Los convocados de los "Gauchos"
El rival
Progreso llega al encuentro tras vencer por penales a Defensor Sporting por la Copa de la Liga AUF, un torneo no oficial organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol. En 2025 peleó el descenso de la Primera División uruguaya, pero logró salvarse y finalizar en el 12° puesto de la tabla anual.
El recinto
Ubicado en el corazón del tradicional y arbolado barrio del Prado en Montevideo, el estadio Parque Saroldi es la casa de River Plate de Uruguay y uno de los escenarios más pintorescos de la capital charrúa. Con capacidad para aproximadamente 6.000 espectadores, el escenario se destaca por su cercanía a otros estadios históricos y por llevar su nombre en honor al primer arquero de la institución, Federico Omar Saroldi quien falleció trágicamente tras un partido en 1932.
Lo que tenés que saber
Atlético afronta su segundo partido amistoso de 2026 por la Serie Río de la Plata. Con el objetivo de continuar con el pie derecho en el certamen veraniego, el "Decano" enfrentará a Progreso desde las 18:15 en el estadio Parque Saroldi de Montevideo. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y la plataforma Disney+.