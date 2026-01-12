EN VIVO: Atlético Tucumán vence 2-1 a Cerro Largo en su debut en la Serie Río de la Plata
Más variantes en Atlético
Ingresan Franco Nicola, Maximiliano Villa, Lucas Román y Ramiro Paunero.
Cuatro cambios en el "Decano"
Ingresan Gabriel Compagnucci, Manuel Brondo, Martín Benítez y Luciano Vallejo. Se retiran Leonel Di Plácido, Leandro Díaz, Renzo Tesuri y Gianluca Ferrari.
Gol de Atlético
Gran desborde de Ruiz Rodríguez por derecha, que asistió al "Loco" Díaz para definir de frente al arco. El delantero no perdonó: abrió el pie y convirtió el segundo para el "Decano". 2-1.
Colace mueve el banco
Tomás Durso y Ezequiel Ham ingresaron por Luis Ingolotti y Lautaro Godoy.
Comenzó el segundo tiempo
Atlético busca la victoria en Estadio Charrúa.
Terminó el primer tiempo
Atlético y Cerro Largo empatan 1-1.
Casi llega el segundo
Ruiz Rodríguez desbordó hasta la línea de fondo, tiro el centro atrás y encontró a Laméndola de frente, que disparó directo al travesaño.
Gol de Atlético
Con más empuje que fútbol, el "Decano" empata el partido. Laméndola ejecuta un buen centro al punto penal, que Ferrari alcanza a conectar y empujar al fondo de la red. 1-1.
Laméndola, el arma ofensiva del "Decano"
El "Chueco" vuelve a lastimar de tiro libre. Pintado responde con una volada a su ángulo izquierdo.
Cerca del primero
Tras un buen desborde de Godoy, Laméndola desperdició una buena chance de convertir el empate. Recibió solo adentro del área, pero definió mal.
Un tiro libre, la primera del "Decano"
Laméndola ejecutó un buen tiro que se fue apenas desviado.
Gol de Cerro Largo
A los 16', los centrales de Atlético perdieron sus duelos, abandonaron su zona y Federico Sellecchia lo aprovechó al máximo. Galván y Di Plácido no alcanzaron a cerrar.
Gastón Suso, presente en las tribunas
El defensor central está en el Estadio Charrúa viendo el partido entre el "Decano" y el "Arachán". Su llegada ya es un hecho.
Comenzó el partido
Atlético y Cerro Largo ya juegan en el Estadio Charrúa.
Los "11" de Cerro Largo
Ingresan los equipos a la cancha
Atlético y Cerro Largo están listos para hacer su debut en 2026.
El "11" inicial confirmado
Estos son los elegidos por Hugo Colace para enfrentar a Cerro Largo esta noche. Lautaro Godoy, la gran novedad entre los titulares.
¡El 11 del Decano para esta noche!— Atlético Tucumán (@ATOficial) January 12, 2026
Cerro Largo
#Serie2026
En vivo por Disney+ y ESPN Premium pic.twitter.com/ldhrNCHYSF
Va con la alternativa
✅ Todo listo para el primer encuentro del 2026.— Atlético Tucumán (@ATOficial) January 12, 2026
Cerro Largo
#Serie2026
En vivo por Disney+ y ESPN Premium pic.twitter.com/9UJ4vw8Xrf
Los protagonistas
Renzo Tesuri y Leonel Di Plácido ingresan al estadio para enfrentar a Cerro Largo, desde las 21.
¡Vamos Decano!— Atlético Tucumán (@ATOficial) January 12, 2026
Estadio Charrúa #Serie2026 pic.twitter.com/6j1d8IwrqN
Las postales del escenario
Atlético ya está en el Estadio Charrúa.
¡VAMOS, DECA! @SerieRdeLPCerro Largo 21 horas Estadio Charrúa Arbitro: Augusto Olmos Disney+ y ESPN Premium #Serie2026 pic.twitter.com/oCPUQucHXW— Atlético Tucumán (@ATOficial) January 12, 2026
A la espera del séptimo
El defensor central Gastón Suso está a punto de convertirse en el séptimo refuerzo del "Decano", que ya sumó a Leonel Di Plácido, Martín Benítez, Luis Ingolotti, Gabriel Compagnucci, Ezequiel Ham y Manuel Brondo. Se estima que el ex capitán de Platense y Gimnasia llegará esta noche a Montevideo para sumarse junto al plantel. Sin embargo, no sumaría minutos en estos dos amistosos, con el objetivo de ponerse a punto físicamente para el debut en el Torneo Apertura.
Baja sensible
Atlético no contará con la presencia de Adrián Sánchez. El volante está a un paso de dejar el "Decano" para sumarse a las filas de Belgrano. El traspaso podría anunciarse en las próximas horas.
Antecedentes
Atlético y Cerro Largo se enfrentaron una sola vez: el 15 de enero de 2024, cuando el "Decano" logró imponerse 1-0 con un gol de Joaquín Pereyra.
El rival
Cerro Largo arranca 2026 tras finalizar noveno en el Anual del torneo local y concretar una buena participación en la Copa Sudamericana, donde alcanzó la instancia de playoffs.
Arbitraje confirmado
El uruguayo Augusto Olmos será el encargado de impartir justicia en el Estadio Charrúa.
Las caras nuevas del "Arachán"
Para esta temporada, Cerro Largo renovó profundamente su plantel con 14 refuerzos. Entre las incorporaciones más destacadas figuran los argentinos Mateo Monserrat (ex Ferro) y el delantero Federico Sellecchia (llegado de Villa Dálmine), junto al experimentado atacante Franco López (desde Progreso) y el arquero paraguayo Pedro González (Olimpia). A ellos se suma un nutrido grupo del medio local como Emiliano Jourdan y Tiziano Correa (ambos de River Plate), Gabriel Chocobar (Oriental), Alexander Hernández (Racing), Santiago Cappi (Rampla), Santiago Marcel (Colón), Santiago Franca (Fénix) y Áxel Pandiani (Miramar Misiones), además de las apuestas juveniles Diego Daguerre y Fernando Souza, provenientes de las formativas de Nacional.
El recinto
Atlético y Cerro Largo se enfrentarán en el Estadio Charrúa, ubicado en el corazón del Parque Rivera en Montevideo. Inaugurado en 1984, cuenta con capacidad para aproximadamente 14.000 espectadores. Su característica más distintiva y determinante para el juego es su campo de césped sintético homologado por FIFA, un detalle técnico no menor para los equipos acostumbrados al pasto natural. Aunque actualmente se lo conoce como la "casa del rugby uruguayo" (es la sede de Los Teros, el seleccionado nacional), sus modernas instalaciones e iluminación lo convierten en una sede frecuente para el fútbol femenino y los torneos de verano como la Serie Río de la Plata.
Lo que tenés que saber
Desde las 21, Atlético enfrentará a Cerro Largo por la Serie Río de la Plata. El partido se jugará en el Estadio Charrúa (Montevideo) y será transmitido a través de ESPN Premium. Sintonizá el encuentro en el canal 123 de Flow y 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.