EN VIVO: Atlético Tucumán vence 2-1 a Cerro Largo en su debut en la Serie Río de la Plata

19:37 hs

A la espera del séptimo

El defensor central Gastón Suso está a punto de convertirse en el séptimo refuerzo del "Decano", que ya sumó a Leonel Di Plácido, Martín Benítez, Luis Ingolotti, Gabriel Compagnucci, Ezequiel Ham y Manuel Brondo. Se estima que el ex capitán de Platense y Gimnasia llegará esta noche a Montevideo para sumarse junto al plantel. Sin embargo, no sumaría minutos en estos dos amistosos, con el objetivo de ponerse a punto físicamente para el debut en el Torneo Apertura.