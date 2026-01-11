Secciones
Incendios en la Patagonia: llegó la lluvia, un respiro en medio de la emergencia

Precipitaciones de baja intensidad se registraron en la región cordillerana, tras días de calor extremo y viento, mejorando las condiciones para el combate contra el fuego.

@lc_fotografia_oficial / EQSNotas.com @lc_fotografia_oficial / EQSNotas.com
Hace 2 Hs

Tras varios días dominados por temperaturas extremas, fuertes vientos y el avance constante del fuego, una lluvia leve se registró este domingo en la región cordillerana de Chubut, generando un alivio esperado tanto para las comunidades afectadas como para los brigadistas que trabajan en el combate de los incendios forestales.

Las precipitaciones alcanzaron distintos puntos de la Comarca Andina, con registros en zonas cercanas a Epuyén, El Hoyo y áreas rurales aledañas. Aunque de baja intensidad, la lluvia permitió un descenso de la temperatura, ayudó a asentar el humo y mejoró parcialmente las condiciones de trabajo en el terreno.

Desde los organismos que intervienen en la emergencia señalaron que este aporte de humedad representa un respiro en un escenario complejo, aunque aclararon que no es suficiente para extinguir los focos activos, especialmente en sectores de difícil acceso y con abundante material vegetal combustible, según publicó el medio local EQSNotas.com.

Por ese motivo, el operativo de combate, tanto terrestre como aéreo, continúa activo bajo monitoreo permanente.

En un contexto marcado por la sequía prolongada y el déficit hídrico, cada episodio de lluvia resulta valioso para reducir el riesgo inmediato de propagación y limitar posibles rebrotes. Sin embargo, las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia, pidieron respetar las indicaciones oficiales y evitar acercarse a las zonas afectadas por los incendios.

