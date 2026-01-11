¿Puede un agente de IA ser más independiente que un juez humano?

Si hablamos solo de factores externos (sin psicología ni motivaciones personales), los dos primeros canales que inclinan decisiones son la materia prima y la recuperación. La materia prima es el corpus (corpus: conjunto de documentos) que se indexa y autoriza: qué entra, qué se actualiza, qué queda afuera y con qué integridad (hash/firma: huella que detecta alteraciones). La recuperación es RAG (Retrieval-Augmented Generation: generación asistida por búsqueda), donde un motor trae textos relevantes antes de responder; allí importan el ranking (orden de relevancia), el recall (qué tanto se recupera lo relevante) y la citación obligatoria (citar la fuente recuperada o no afirmar). La regla es simple y objetiva: lo que no se recupera no existe para el sistema, por eso un diseño serio exige trazas del retrieval (qué se trajo y por qué) y control del repositorio para que los “vacíos” no se conviertan en sesgos.