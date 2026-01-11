Sexualmente hablando: anti-seductores II

En “El arte de la seducción”, el escritor estadounidense Robert Greene analiza, además de las habilidades que conforman este arte, los rasgos propios de su opuesto: la anti-seducción. Refiere ocho tipos de estas personalidades, que tienen como característica de base la inseguridad (combinada con otro atributo negativo). Un combo que, como es de esperar, produce rechazo. Advierte que los anti-seductores no siempre se distinguen a simple vista: a veces son sutiles y capaces de atraparnos sin que nos demos cuenta… hasta que ya es tarde y estamos enredados en una relación insatisfactoria. Estos son algunos de estos tipos.