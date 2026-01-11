La foto de la semana en Tucumán

Secciones
Parece una de esas clásicas películas orientales de artes marciales, con sus protagonistas suspendidos en el aire mientras practican los más extraordinarios movimientos de combate. Pero si bien lo de Lisandro Fontana alcanza una plasticidad artística, lo suyo es totalmente real. En el dojo -escenario donde se registró la producción fotográfica- construye día a día una carrera que lo ubica como una de las grandes promesas del karate argentino. Es nada menos que subcampeón panamericano y este año lo aguardan enormes desafíos, con el Mundial de Polonia y -tal vez- los Juegos Olímpicos de la Juventud a la cabeza. Con sólo 16 años, su historia en el deporte apenas está empezando.

