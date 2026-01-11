Una mirada al universo: tránsito, conjunción y oposición

Una conjunción es cuando dos objetos celestes se “ven” muy próximos desde la Tierra. Los dos objetos están a distintas distancias, pero parecen próximos por su proyección en el cielo. Cuando los planetas se ven próximos y se encuentran entre la Tierra y el Sol, se dice que es una conjunción inferior. Solo Mercurio y Venus pueden ubicarse entre la Tierra y el Sol. Cuando los planetas están detrás del Sol o próximos al mismo, vistos desde la Tierra, es una conjunción superior. En estos casos es muy difícil observarlos porque la luz del Sol los tapa.