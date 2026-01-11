Elisabetta Piqué: “Los argentinos tienen que estar orgullosos del papa Francisco”

- Vivimos en un mundo en el que muchos queremos hacer blanco o negro. Pero es todo uno. Este es el mundo en el que vivimos y sé que mis coberturas deben ir de un tema a otro. Puedo cubrir un partido de fútbol y después lo que suceda en Gaza. Cubrir una guerra no me impide ser vaticanista. Cuando presenté la biografía sobre Francisco en Buenos Aires me preguntaban si no iba a cubrir más guerras. Y seguí cubriendo guerras, que son cosas tan humanas como las de los cardenales que querían suceder a Francisco. Nunca me olvido cuando me mandaron al Festival de Cine de Venecia a entrevistar a Woody Allen. Le dije “yo no soy crítica de cine” y Woody me dijo “uy, menos mal”. Los especialistas solo hablan de sus temas. Me parece mejor tener la apertura de mirar hacia afuera, no encasillarse.