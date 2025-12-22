Secciones
Sorteo de la Primera Nacional 2026: San Martín de Tucumán quedó en la Zona B y ya conoce a sus rivales

EN ACCIÓN. El conjunto tucumano integrará el Grupo B, con rivales confirmados y un panorama inicial del calendario para el arranque de la temporada. EN ACCIÓN. El conjunto tucumano integrará el Grupo B, con rivales confirmados y un panorama inicial del calendario para el arranque de la temporada. Foto CASM.

El "Santo" integrará el Grupo B del certamen y ya tiene confirmado el listado completo de adversarios, el cruce interzonal del calendario y un primer panorama de fechas para el inicio de la temporada.

Hace 2 Hs
16:48 hs

Panorama inicial del calendario

De manera provisoria, San Martín de Tucumán tendría este orden de partidos. Las fechas y las condiciones de local o visitante aún pueden modificarse según la confirmación oficial de AFA.

- Fecha 1: vs Patronato (L) - 7/2

- Fecha 2: vs Almagro (V) - 14/2

- Fecha 3: vs Deportivo Maipú (L) - 21/2

- Fecha 4: vs Temperley (V)

- Fecha 5: vs Nueva Chicago (L)

- Fecha 6: vs San Martín de San Juan (V)

- Fecha 7: vs Deportivo Madryn (V)

- Fecha 8: vs Chacarita Juniors (L)

- Fecha 9: vs Güemes de Santiago del Estero (V)

- Fecha 10: vs Tristán Suárez (L)

- Fecha 11: vs Agropecuario Argentino (V)

- Fecha 12: vs Atlético de Rafaela (L)

- Fecha 13: vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy (L)

- Fecha 14: vs Gimnasia y Tiro de Salta (V)

- Fecha 15: vs Atlanta (L)

- Fecha 16: vs Midland (V)

- Fecha 17: vs Quilmes (L)

16:42 hs

Cruce confirmado para San Martín de Tucumán

El "Santo" tendrá como rival a Deportivo Madryn en la fecha especial del calendario 2026. La localía no está confirmada.

16:12 hs

Primeras fechas de San Martín

De manera preliminar, San Martín de Tucumán debutaría el 7 de febrero como local ante Patronato, aunque la localía aún está sujeta a posibles modificaciones.

En la segunda fecha visitaría a Almagro, mientras que la tercera sería nuevamente en casa frente a Deportivo Maipú.

16:02 hs

Siguen las definiciones

Comenzó el sorteo de los cruces interzonales, que completarán el calendario entre equipos de la Zona A y la Zona B.

15:57 hs

El grupo de San Martín

- San Martín de Tucumán

- Nueva Chicago

- Atlanta

- Gimnasia y Esgrima de Jujuy

- Almagro

- Chacarita Juniors

- San Martín de San Juan

- Temperley

- Güemes de Santiago del Estero

- Tristán Suárez

- Agropecuario

- Patronato

- Gimnasia y Tiro de Salta

- Deportivo Maipú

- Quilmes

- Colegiales

- Midland

- Atlético de Rafaela

15:56 hs

Zona A completa

- All Boys

- Ferro Carril Oeste

- Deportivo Madryn

- Chaco For Ever

- Deportivo Morón

- Estudiantes de Buenos Aires

- Racing de Córdoba

- Los Andes

- Mitre de Santiago del Estero

- Almirante Brown

- Ciudad de Bolívar

- Colón

- Central Norte de Salta

- Godoy Cruz

- San Telmo

- San Miguel

- Defensores de Belgrano

- Acassuso

15:52 hs

Zona B completa

El Grupo B se cerró con los recién ascendidos Midland y Atlético de Rafaela, que se suman al resto de los equipos ya confirmados.

15:51 hs

Más equipos en la Zona B

A la Zona B se suman Temperley, Güemes de Santiago del Estero, Tristán Suárez, Agropecuario, Patronato, Gimnasia y Tiro de Salta, Deportivo Maipú, Quilmes y Colegiales.

15:47 hs

Clásico "Santo"

San Martín de San Juan fue ubicado en el mismo grupo que San Martín de Tucumán, por lo que habrá duelo entre homónimos en el calendario 2026.

15:46 hs

Así se arma la zona de San Martín

Hasta el momento, San Martín de Tucumán comparte grupo con Nueva Chicago, Atlanta, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Almagro y Chacarita Juniors.

15:45 hs

Ubicaciones confirmadas

Deportivo Madryn y Chaco For Ever quedaron en la Zona A.

La Zona B será para San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy.

15:42 hs

Formato confirmada

El campeonato mantendrá el esquema de 2025, con dos zonas y una fecha interzonal extra como única modificación. Los líderes de cada grupo jugarán una final en estadio neutral y el ganador logrará el ascenso a Primera División. El segundo boleto se definirá mediante el Reducido. En cuanto a los descensos, habrá dos por zona: los últimos de cada grupo perderán la categoría.

15:32 hs

Reconocimiento para Midland

Se extienden las felicitaciones al club y a su presidente Agustín Orión, que disputará la Primera Nacional por primera vez en su historia tras el ascenso desde la B Metropolitana.

15:21 hs

Habla "Chiqui" Tapia

Subió al escenario el presidente de la AFA para participar de la presentación previa a la definición de la Primera Nacional.

15:19 hs

Comenzó el evento

Ya inició la ceremonia. Toma la palabra Nicolás Grassino, encargado de abrir la presentación previa al armado de grupos de la Primera Nacional.

14:34 hs

Otro cambio de horario

La Primera Nacional se pasó para las 15. La transmisión continúa por el YouTube de AFA y San Martín conocerá allí su grupo y fixture.

12:25 hs

Atención al cambio de horario

La Primera Nacional quedó para el cierre y sería alrededor de las 14.30. La transmisión comenzó al mediodía con la Primera B Metropolitana. San Martín conocerá grupos y fixture en esa franja final.

12:23 hs

¿Por donde ver el sorteo?

Se puede seguir en vivo por el canal oficial de YouTube de AFA, desde las 14 (hora argentina).

Lo que tenés que saber

El equipo de Andrés Yllana conocerá que zona integrará la próxima temporada y a qué rivales se enfrentará. Por otro lado, también se dará a conocer el interzonal. 

Temas Primera NacionalAsociación del Fútbol ArgentinoSan MartínAndrés Yllana
