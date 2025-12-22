Sorteo de la Primera Nacional 2026: San Martín de Tucumán quedó en la Zona B y ya conoce a sus rivales

16:12 hs

Primeras fechas de San Martín

De manera preliminar, San Martín de Tucumán debutaría el 7 de febrero como local ante Patronato, aunque la localía aún está sujeta a posibles modificaciones.

En la segunda fecha visitaría a Almagro, mientras que la tercera sería nuevamente en casa frente a Deportivo Maipú.