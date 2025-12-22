EN VIVO: comenzó el sorteo de la Primera Nacional y San Martín conocerá su hoja de ruta para 2026

15:42 hs

Formato confirmada

El campeonato mantendrá el esquema de 2025, con dos zonas y una fecha interzonal extra como única modificación. Los líderes de cada grupo jugarán una final en estadio neutral y el ganador logrará el ascenso a Primera División. El segundo boleto se definirá mediante el Reducido. En cuanto a los descensos, habrá dos por zona: los últimos de cada grupo perderán la categoría.