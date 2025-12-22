Secciones
EN VIVO: comenzó el sorteo de la Primera Nacional y San Martín conocerá su hoja de ruta para 2026

EN ACCIÓN. Andrés Yllana dirige sus primeras prácticas y planifica el equipo que quiere para el inicio del torneo. EN ACCIÓN. Andrés Yllana dirige sus primeras prácticas y planifica el equipo que quiere para el inicio del torneo. Foto CASM.

La definición podrá seguirse en vivo desde las 15 a través del canal oficial de YouTube de AFA, con la conformación completa de zonas y el camino del "Santo" para la próxima temporada.

Hace 1 Min
15:42 hs

Formato confirmada

El campeonato mantendrá el esquema de 2025, con dos zonas y una fecha interzonal extra como única modificación. Los líderes de cada grupo jugarán una final en estadio neutral y el ganador logrará el ascenso a Primera División. El segundo boleto se definirá mediante el Reducido. En cuanto a los descensos, habrá dos por zona: los últimos de cada grupo perderán la categoría.

15:32 hs

Reconocimiento para Midland

Se extienden las felicitaciones al club y a su presidente Agustín Orión, que disputará la Primera Nacional por primera vez en su historia tras el ascenso desde la B Metropolitana.

15:21 hs

Habla "Chiqui" Tapia

Subió al escenario el presidente de la AFA para participar de la presentación previa a la definición de la Primera Nacional.

15:19 hs

Comenzó el evento

Ya inició la ceremonia. Toma la palabra Nicolás Grassino, encargado de abrir la presentación previa al armado de grupos de la Primera Nacional.

14:34 hs

Otro cambio de horario

La Primera Nacional se pasó para las 15. La transmisión continúa por el YouTube de AFA y San Martín conocerá allí su grupo y fixture.

12:25 hs

Atención al cambio de horario

La Primera Nacional quedó para el cierre y sería alrededor de las 14.30. La transmisión comenzó al mediodía con la Primera B Metropolitana. San Martín conocerá grupos y fixture en esa franja final.

12:23 hs

¿Por donde ver el sorteo?

Se puede seguir en vivo por el canal oficial de YouTube de AFA, desde las 14 (hora argentina).

Lo que tenés que saber

El equipo de Andrés Yllana conocerá que zona integrará la próxima temporada y a qué rivales se enfrentará. Por otro lado, también se dará a conocer el interzonal. 

