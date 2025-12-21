Rivoli afianza su liderazgo con calidad, inversión y expansión

Un salto productivo clave

El acontecimiento central de 2025 fue instalación de la nueva línea de producción de fideos Nidos. Se trata de una inversión estratégica que no solo moderniza la capacidad industrial de Rivoli, sino que le permite ganar protagonismo en una categoría clave del mercado. Con esta incorporación, la marca amplía su alcance y refuerza su presencia en un mayor número de hogares argentinos. Así mismo, esta inversión reafirma su visión de acompañar el crecimiento productivo de Tucumán, impulsando la generación de nuevos puestos de trabajo y la apertura de oportunidades laborales que fortalecen el desarrollo industrial y social de la región.