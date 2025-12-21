Secciones
EconomíaNoticias económicas

GEMSA cierra un año de consolidación y aprendizaje, con la mirada puesta en un 2026 más eficiente
GEMSA cierra un año de consolidación y aprendizaje, con la mirada puesta en un 2026 más eficiente
21 Diciembre 2025

En un contexto marcado por fuertes cambios económicos, mayor competencia y un consumidor cada vez más informado, GEMSA cerró 2025 como un año de aprendizaje, adaptación y consolidación, sentando bases sólidas para los desafíos que vienen. Así lo resume Vicente Fortino, gerente general de la compañía, al analizar un período exigente, pero también cargado de oportunidades.

“Nos tocó operar en un escenario macroeconómico desafiante, con reglas de juego cambiantes y una presión creciente sobre los márgenes”, señala Fortino. Sin embargo, destaca que uno de los principales logros de la empresa fue haber sostenido y fortalecido la operación, manteniendo altos estándares de calidad en la atención al cliente y avanzando hacia una gestión cada vez más profesional, apoyada en datos, procesos y toma de decisiones estratégicas.

GEMSA cierra un año de consolidación y aprendizaje, con la mirada puesta en un 2026 más eficiente

El año 2025 también fue un año clave desde el punto de vista comercial. Chevrolet renovó por completo su portafolio de productos, lo que permitió a GEMSA ofrecer una propuesta mucho más moderna y competitiva, alineada con las nuevas demandas del mercado. “Eso nos dio herramientas concretas para responder mejor a un consumidor más racional y exigente”, explica el directivo.

El camino, reconoce, no estuvo exento de dificultades. El aumento de la competencia -incluida la llegada de nuevas marcas- y la necesidad permanente de eficientizar procesos y estructuras internas pusieron a prueba a la organización. “Aun así, logramos transformar muchos de esos desafíos en oportunidades de mejora puertas adentro”, afirma Fortino.

Eficiencia, experiencia del cliente y movilidad del futuro

De cara a 2026, el foco de GEMSA estará puesto en profundizar el camino iniciado, con objetivos claros: mayor eficiencia interna, excelencia operativa y una experiencia del cliente que marque la diferencia. En un mercado que seguirá siendo altamente competitivo, el desafío será hacer más con menos, optimizando recursos sin resignar calidad.

En ese escenario, la postventa, la cercanía y la confianza aparecen como diferenciales clave frente a un contexto de precios más ajustados y una oferta cada vez más amplia. “Creemos firmemente que esos valores serán centrales para sostener relaciones de largo plazo con nuestros clientes”, sostiene el Gerente General.

La estrategia de la empresa se apoya, además, en el buen momento que atraviesa Chevrolet, con una visión clara de futuro en materia de movilidad sustentable. La llegada del Spark 100% eléctrico y de la Captiva híbrida enchufable representa un paso importante en ese camino y posiciona a GEMSA de manera sólida para los nuevos desafíos del sector automotor.

GEMSA cierra un año de consolidación y aprendizaje, con la mirada puesta en un 2026 más eficiente

Un mensaje de agradecimiento y confianza

Al cierre del año, Fortino deja un mensaje especial para quienes acompañaron a la empresa durante 2025: “Quiero agradecer profundamente a todos nuestros clientes, que confiaron en GEMSA en un año desafiante. Esa confianza es el activo más valioso que tenemos y el motor que nos impulsa a seguir mejorando”.

Con una mirada de largo plazo, GEMSA invita a seguir construyendo juntos relaciones sólidas, transparentes y duraderas, convencida de que los próximos años traerán nuevas oportunidades, desafíos y también grandes alegrías, con los clientes como protagonistas de ese recorrido.

Esta nota es de acceso libre.
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Reservas, dólar y una transición con costos: qué medidas cambian del Banco Central

Reservas, dólar y una transición con costos: qué medidas cambian del Banco Central

Cómo financiarse desde el celular en las vacaciones en Brasil o en Uruguay

Cómo financiarse desde el celular en las vacaciones en Brasil o en Uruguay

Megaoperación de cierre de año: el Grupo Ruiz adquiere Latin Lemon

Megaoperación de cierre de año: el Grupo Ruiz adquiere Latin Lemon

¿Qué hacer con tu aguinaldo? Tips de una especialista para ordenar los gastos

¿Qué hacer con tu aguinaldo? Tips de una especialista para ordenar los gastos

Los tres niveles de clase media en Argentina y cuánta plata hay que ganar para pertenecer

Los tres niveles de clase media en Argentina y cuánta plata hay que ganar para pertenecer

Lo más popular
Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”
1

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”
2

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

Hollywood llora al actor James Ransone
3

Hollywood llora al actor James Ransone

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot
4

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida
5

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

Más Noticias
A cuánto cotizaría el dólar en 2026 bajo el nuevo régimen cambiario

A cuánto cotizaría el dólar en 2026 bajo el nuevo régimen cambiario

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Hollywood llora al actor James Ransone

Hollywood llora al actor James Ransone

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

Por qué en la Legislatura piden que se declare la “emergencia electoral” en Tucumán

Por qué en la Legislatura piden que se declare la “emergencia electoral” en Tucumán

Comentarios