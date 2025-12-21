GEMSA cierra un año de consolidación y aprendizaje, con la mirada puesta en un 2026 más eficiente

En un contexto marcado por fuertes cambios económicos, mayor competencia y un consumidor cada vez más informado, GEMSA cerró 2025 como un año de aprendizaje, adaptación y consolidación, sentando bases sólidas para los desafíos que vienen. Así lo resume Vicente Fortino, gerente general de la compañía, al analizar un período exigente, pero también cargado de oportunidades.
“Nos tocó operar en un escenario macroeconómico desafiante, con reglas de juego cambiantes y una presión creciente sobre los márgenes”, señala Fortino. Sin embargo, destaca que uno de los principales logros de la empresa fue haber sostenido y fortalecido la operación, manteniendo altos estándares de calidad en la atención al cliente y avanzando hacia una gestión cada vez más profesional, apoyada en datos, procesos y toma de decisiones estratégicas.
El año 2025 también fue un año clave desde el punto de vista comercial. Chevrolet renovó por completo su portafolio de productos, lo que permitió a GEMSA ofrecer una propuesta mucho más moderna y competitiva, alineada con las nuevas demandas del mercado. “Eso nos dio herramientas concretas para responder mejor a un consumidor más racional y exigente”, explica el directivo.
El camino, reconoce, no estuvo exento de dificultades. El aumento de la competencia -incluida la llegada de nuevas marcas- y la necesidad permanente de eficientizar procesos y estructuras internas pusieron a prueba a la organización. “Aun así, logramos transformar muchos de esos desafíos en oportunidades de mejora puertas adentro”, afirma Fortino.
Eficiencia, experiencia del cliente y movilidad del futuro
De cara a 2026, el foco de GEMSA estará puesto en profundizar el camino iniciado, con objetivos claros: mayor eficiencia interna, excelencia operativa y una experiencia del cliente que marque la diferencia. En un mercado que seguirá siendo altamente competitivo, el desafío será hacer más con menos, optimizando recursos sin resignar calidad.
En ese escenario, la postventa, la cercanía y la confianza aparecen como diferenciales clave frente a un contexto de precios más ajustados y una oferta cada vez más amplia. “Creemos firmemente que esos valores serán centrales para sostener relaciones de largo plazo con nuestros clientes”, sostiene el Gerente General.
La estrategia de la empresa se apoya, además, en el buen momento que atraviesa Chevrolet, con una visión clara de futuro en materia de movilidad sustentable. La llegada del Spark 100% eléctrico y de la Captiva híbrida enchufable representa un paso importante en ese camino y posiciona a GEMSA de manera sólida para los nuevos desafíos del sector automotor.
Un mensaje de agradecimiento y confianza
Al cierre del año, Fortino deja un mensaje especial para quienes acompañaron a la empresa durante 2025: “Quiero agradecer profundamente a todos nuestros clientes, que confiaron en GEMSA en un año desafiante. Esa confianza es el activo más valioso que tenemos y el motor que nos impulsa a seguir mejorando”.
Con una mirada de largo plazo, GEMSA invita a seguir construyendo juntos relaciones sólidas, transparentes y duraderas, convencida de que los próximos años traerán nuevas oportunidades, desafíos y también grandes alegrías, con los clientes como protagonistas de ese recorrido.