GEMSA cierra un año de consolidación y aprendizaje, con la mirada puesta en un 2026 más eficiente

“Nos tocó operar en un escenario macroeconómico desafiante, con reglas de juego cambiantes y una presión creciente sobre los márgenes”, señala Fortino. Sin embargo, destaca que uno de los principales logros de la empresa fue haber sostenido y fortalecido la operación, manteniendo altos estándares de calidad en la atención al cliente y avanzando hacia una gestión cada vez más profesional, apoyada en datos, procesos y toma de decisiones estratégicas.