León Alperovich de Tucumán cierra otro año de liderazgo y proyecta un 2026 con el desafío de seguir en la cima

Con más de 50 años de trayectoria en el rubro automotriz, León Alperovich de Tucumán vuelve a cerrar un año como protagonista indiscutido del mercado local. Empresa pionera en la provincia y referente histórico en patentamientos, el balance de 2025 confirma un liderazgo sostenido en un contexto que, si bien mostró crecimiento, todavía no alcanzó los niveles previos a la pandemia.
“El sector automotriz creció en términos interanuales si se compara 2024 con 2025, y eso se reflejó en toda la industria”, señala René Bustos, gerente comercial de VW Alperovich. En el caso puntual de León Alperovich, el crecimiento fue aún más significativo: los patentamientos aumentaron un 35%, en un año que fue más exigente que el anterior, pero claramente superior al 2024.
Ese desempeño permitió que la firma volviera a finalizar el año en el primer puesto en patentamientos en Tucumán, con más de 3.200 vehículos patentados, consolidando una posición que viene sosteniendo desde hace varios años. A ese logro se sumaron otros hitos clave que marcaron el pulso del mercado automotor provincial durante 2025.
Por un lado, Volkswagen Amarok volvió a ser la pick-up más vendida en Tucumán, con más de 900 unidades patentadas, superando por más de 200 unidades a Toyota, que quedó en segundo lugar. Un dato que cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que, a nivel nacional, la Toyota Hilux lidera ese segmento, mientras que en Tucumán la Amarok mantiene su hegemonía desde hace varios años consecutivos. Este resultado es especialmente valorado por la fábrica y representa uno de los grandes reconocimientos del año.
A su vez, el Volkswagen Polo Track fue el auto más vendido de Tucumán en 2025, con más de 1.100 unidades entregadas, un logro que la concesionaria no había alcanzado el año anterior. De esta manera, León Alperovich se quedó con los tres premios más importantes del sistema automotriz provincial: mayor cantidad de patentamientos, la pick-up más vendida y el auto más vendido del año.
En cuanto a las razones que explican este crecimiento, desde la empresa destacan el rol clave de la financiación. La aparición de nuevas tasas crediticias impulsó a muchos clientes a volver al mercado de los cero kilómetro. En ese sentido, Volkswagen fue una de las pocas marcas que ofreció tasa cero, con cuotas fijas y en pesos, lo que brindó previsibilidad y tranquilidad en un contexto inflacionario. Esa herramienta resultó determinante para sostener la demanda, pese a que los meses de septiembre y octubre estuvieron marcados por la incertidumbre previa a las elecciones, con una fuerte caída en las operaciones. Luego, el mercado retomó dinamismo en noviembre y cerró diciembre con mejores expectativas.
El desafío de mantenerse en la cima
De cara a 2026, el objetivo de León Alperovich es claro: seguir liderando el mercado. “Llegar a la cima no es fácil, pero mantenerse es aún más difícil”, destaca Bustos, trazando un paralelismo con el deporte. Con un equipo de alrededor de 250 empleados, el desafío es sostener el esfuerzo conjunto, desde la postventa hasta el proceso comercial, para continuar ofreciendo un servicio de excelencia.
El objetivo es repetir los resultados alcanzados en 2025: volver a liderar los patentamientos, la pick-up más vendida y el auto más vendido de la provincia, y seguir fortaleciendo la presencia de Volkswagen en el parque automotor tucumano. “Queremos que cada tucumano tenga un Volkswagen”, afirma.
Un mensaje de agradecimiento
Al cierre del año, el mensaje hacia los clientes es de profundo agradecimiento. “Sin la confianza de quienes nos eligen no podríamos sostener este liderazgo”, subraya su gerente comercial. La invitación es a seguir confiando, a renovar o sumar un segundo o tercer Volkswagen, y a seguir siendo parte de una historia que se construye desde hace más de cinco décadas en Tucumán.
León Alperovich tiene sus sucursales en San Lorenzo 254 (teléfono 4221331) y avenida Adolfo de la Vega 379 (teléfono 4353919). También está en Instagram como @alperovichsa.